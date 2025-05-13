Голуби — враги чистоты или козлы отпущения? Неожиданный поворот

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Голубей в городах недолюбливают. Их называют "летающими крысами", винят во всех бедах — от грязных памятников до распространения болезней. Некоторые готовы подкармливать зимой синиц, воробьёв и даже ворон, но стоит появиться голубю — и настроение испорчено. Кажется, будто это вообще не птица, а персональный раздражитель.

Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Но что, если представить: в один момент все голуби исчезли? Город стал бы чище, тише и безопаснее? Давайте разберём по пунктам.

Громко? Серьёзно?

Голуби — птицы почти бесшумные. Их воркование — капля в шумовом океане из машин, сигналов и криков соседей. А вот грачи и вороны, которых в городах всё больше, — те да, по-настоящему громкие.

Машины и памятники

Автомобили пачкаются не потому, что голуби решили отомстить. Просто машину нужно ставить на парковку, а не под балкон. Памятники тоже не останутся чистыми — есть чайки, вороны и другие птицы, которым всё равно, чья это голова.

Мусор? Проблема не в птицах

Открытые мусорные баки — рай не только для голубей, но и для крыс, собак и прочих городских обитателей. Уберите открытые контейнеры — исчезнут и "праздники" для всех хвостатых. А пока голуби — далеко не худшие гости на этом банкете.

Болезни и пыль

Да, голуби могут переносить инфекции. Но — крайне редко. Основной источник болезней для человека в городе — сам человек. К тому же почти все городские птицы могут быть носителями — это не особенность именно голубей.

Чердаки

Антисанитария на чердаке? Скорее проблема не в голубях, а в чердаке с открытым окном. Закройте лаз, поставьте сетку — и никакая птица туда не попадёт. Кстати, в нормальных домах с жильцами голуби на чердаках почти не живут.

Что будет, если голуби исчезнут

Крысам и бездомным животным достанется больше еды.

Тополиного пуха станет больше — голуби им тоже питались.

У хищников станет меньше добычи.

Остальные птицы займут освободившиеся ниши.

Памятники и машины пачкать будут другие.

Чердаки по-прежнему будут грязнеть — вопрос в окнах, а не в пернатых.

А город… он станет чуть тише, но не чище.

Голуби — не корень проблем. Их исчезновение ничего принципиально не изменит. Потому что настоящие причины — в мусоре, открытых чердаках и общем подходе к городскому пространству. Если менять что-то, то точно не с конца.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

