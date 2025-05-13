Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брауни без муки меняет тело изнутри: эффект наступает неожиданно быстро
Капусту жевали ночами? Этот домашний раствор вернёт ей честь и листья
США режут цены на таблетки — и весь мир может за это поплатиться
Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь
Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми
Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал
Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех
Соседов высказался о Долиной, которую обвинили в жестоком отношении со студентами
У неё девять жизней — а сколько лет? Вот как просто перевести кошачий возраст в человеческий

Голуби — враги чистоты или козлы отпущения? Неожиданный поворот

2:47
Зоосфера

Голубей в городах недолюбливают. Их называют "летающими крысами", винят во всех бедах — от грязных памятников до распространения болезней. Некоторые готовы подкармливать зимой синиц, воробьёв и даже ворон, но стоит появиться голубю — и настроение испорчено. Кажется, будто это вообще не птица, а персональный раздражитель.

Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Но что, если представить: в один момент все голуби исчезли? Город стал бы чище, тише и безопаснее? Давайте разберём по пунктам.

Громко? Серьёзно?

Голуби — птицы почти бесшумные. Их воркование — капля в шумовом океане из машин, сигналов и криков соседей. А вот грачи и вороны, которых в городах всё больше, — те да, по-настоящему громкие.

Машины и памятники

Автомобили пачкаются не потому, что голуби решили отомстить. Просто машину нужно ставить на парковку, а не под балкон. Памятники тоже не останутся чистыми — есть чайки, вороны и другие птицы, которым всё равно, чья это голова.

Мусор? Проблема не в птицах

Открытые мусорные баки — рай не только для голубей, но и для крыс, собак и прочих городских обитателей. Уберите открытые контейнеры — исчезнут и "праздники" для всех хвостатых. А пока голуби — далеко не худшие гости на этом банкете.

Болезни и пыль

Да, голуби могут переносить инфекции. Но — крайне редко. Основной источник болезней для человека в городе — сам человек. К тому же почти все городские птицы могут быть носителями — это не особенность именно голубей.

Чердаки

Антисанитария на чердаке? Скорее проблема не в голубях, а в чердаке с открытым окном. Закройте лаз, поставьте сетку — и никакая птица туда не попадёт. Кстати, в нормальных домах с жильцами голуби на чердаках почти не живут.

Что будет, если голуби исчезнут

  • Крысам и бездомным животным достанется больше еды.

  • Тополиного пуха станет больше — голуби им тоже питались.

  • У хищников станет меньше добычи.

  • Остальные птицы займут освободившиеся ниши.

  • Памятники и машины пачкать будут другие.

  • Чердаки по-прежнему будут грязнеть — вопрос в окнах, а не в пернатых.

  • А город… он станет чуть тише, но не чище.

Голуби — не корень проблем. Их исчезновение ничего принципиально не изменит. Потому что настоящие причины — в мусоре, открытых чердаках и общем подходе к городскому пространству. Если менять что-то, то точно не с конца.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Экономика и бизнес
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября Аудио 
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь
Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми
Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал
Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех
Соседов высказался о Долиной, которую обвинили в жестоком отношении со студентами
У неё девять жизней — а сколько лет? Вот как просто перевести кошачий возраст в человеческий
Спать как младенец поможет это идеальное упражнение перед сном
Вода из воздуха: вот как это работает без электричества
Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР
Great Wall возвращает классику: прощай, выдвижные ручки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.