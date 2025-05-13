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Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк

2:12
Зоосфера

На пляже встретить дельфина — для многих почти магический момент. Люди с радостью подплывают поближе, гладят, играют. Но стоит помнить: дельфин — это не милый мультипликационный герой, а умное и эмоциональное дикое животное. И его поведение может оказаться совсем не таким, как вы ожидали.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Игра может закончиться нехорошо

У дельфинов — отличная память, развитый интеллект и крайне свободное отношение к границам. Заигравшись, они могут увлечь человека под воду — не из злого умысла, просто не понимая, что у людей не такие лёгкие. Иногда они уносят "партнёра" далеко от берега, не давая возможности вернуться.

Бывает и хуже: дельфин может в буквальном смысле влюбиться. Настолько сильно, что начнёт ревновать к другим людям и добиваться внимания с пугающей настойчивостью.

Они не различают "свой — чужой"

У дельфинов нет предрассудков. Их симпатии выходят далеко за пределы вида. Известны случаи, когда они пытались очаровать не только людей, но и косаток, и других дельфинов. Одинокие самцы — особенно опасные "ухажёры".

"Дельфин — это как кролик, но с интеллектом и мускулатурой. И его не остановит даже биологическое различие", — отмечают зооработники.

Истории, от которых не по себе

В 60-х годах дельфин Питер, участник эксперимента по обучению английскому, влюбился в свою наставницу Маргарет Хоу Ловатт. Когда эксперимент закончился и их разлучили, Питер намеренно перестал дышать и погиб.

В 2018 году дельфин по кличке Зафар терроризировал женщин в деревне Ландевеннек, заплывая к ним впритык. В итоге власти запретили заходить в воду, пока он был поблизости.

И мужчины в зоне риска

Случается и так, что дельфин проявляет интерес к мужчинам — пол для него не имеет значения. Но если кролика можно отодвинуть, то дельфин — это сотни килограммов мышц. И влюблённый дельфин — это совсем не тот отпускной роман, который хочется запомнить.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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