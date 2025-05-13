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Это не любовь, а миссия: кошка чистит тебя, потому что не доверяет твоей гигиене

2:22
Зоосфера

Кошачьи поцелуи — не всегда то, чем кажутся. За облизыванием может скрываться не нежность, а целая система кошачьих сигналов и недовольств. Пушистые любимцы ведут себя так не случайно — и в этом кроется куда больше, чем просто привязанность.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

"Большой неуклюжий котёнок"

Облизывание — это не "мур-мур, люблю", а скорее "ты плохо умываешься". Кошка, в отличие от человека, видит себя в роли заботливой мамы, а вас — как большого, неопрятного детёныша. Она умывает, воспитывает и тем самым ставит всё по своим правилам.

Что не так с твоим запахом

Ароматы кремов, духов или даже чужих животных могут раздражать питомца. Он стремится вернуть привычный, "свой" запах, и вылизывает вас, будто пытаясь стереть всё лишнее. Особенно часто это происходит после визитов на улицу или общения с другими зверями.

Когда кошка видит то, чего не видите вы

Если пушистик регулярно вылизывает одно и то же место на теле хозяина — стоит насторожиться. Животные могут чувствовать участки воспаления, изменения температуры кожи или даже начальные стадии заболеваний.
Как объясняет ветеринар Джоэл ДеХаас:

"Кошки могут интуитивно улавливать микроскопические изменения, которые пока не замечает человек".

Волосы, уши, соль и странности

Иногда кошка лижет волосы или уши — чаще после жары или тренировок. Так она "пробует" запах пота и кожи, в том числе и на наличие солей. Хотя идея о дефиците натрия — лишь гипотеза: при нормальном питании кошке это не требуется.

Когда облизывание — тревожный звоночек

Если кошка начала грызть пакеты, ткань или бумагу, это может быть признаком пикацизма — нарушения, связанного со стрессом, скукой или дефицитом стимулов. Иногда это даже говорит о нехватке витаминов группы B, но чаще — о скучной жизни и желании занять себя хоть чем-то.

Осторожно: язык как наждачка

Кошачий язык покрыт микроскопическими крючками. Долгое облизывание может вызвать раздражение, микротравмы и даже занести инфекцию. Поэтому, если ласка стала навязчивой — переключите внимание кошки на игрушку или игру.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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