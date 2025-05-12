Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша ночь превращается в квест по игнорированию кошачьих прыжков на кровать, призывов к еде и атак на пальцы ног, вы не одиноки. Кошки по природе своей — ночные существа. Но это не значит, что вы обязаны страдать от их ночных пробуждений.

Фото: unsplash.com by Linh Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в кровати

Почему кошка не спит по ночам

Кошки активны в сумерки и ночью — это заложено эволюцией. Однако если пушистый компаньон будит вас в 3:00, причина может быть в следующем:

недостаток физической и умственной активности днём;

скука и одиночество, особенно у домашних кошек, остающихся одни;

ощущение голода или жажды перед сном;

привычка получать внимание в неподходящее время;

смена режима или неудобства (например, грязный лоток).

Если такие поведенческие сдвиги у вашей кошки — не норма, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Это может быть признаком проблем со здоровьем: от боли до диабета или гипертиреоза.

Что делать, чтобы снова начать высыпаться

Планируйте активное время перед сном

Примерно за час до отбоя активно поиграйте с кошкой, затем предложите ей перекус. Это поможет перенастроить её ритмы. Если разбудила — не реагируйте.

Не пускайте кошку в спальню

Если вы плохо спите, лучше сразу закрыть для кошки доступ в вашу комнату. Обустройте ей комфортное место с водой, лотком и тёплой лежанкой.

Не кормите по требованию

Если утром питомец требует еду, не поддавайтесь. Один раз — и привычка закрепится.

Установите рутину

Кошки обожают предсказуемость. Чёткое расписание кормления, ухода и общения поможет нормализовать поведение.

Подумайте о втором питомце

Ещё одна кошка может помочь первой справиться со скукой и уменьшить ночную активность.

Используйте звуки для сна

Шум моря, дождя или леса поможет вам заснуть и приглушит звуки с другой стороны двери.

Закройте шторы

Темнота снижает ночную активность кошки и защищает ваши пальцы от внезапных атак.

Даже если кошка сначала будет царапать дверь, не сдавайтесь. Последовательность — ваш главный союзник.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

