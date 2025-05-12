Собака начала чудить: что делать, когда собака начинает вести себя хуже, а вы стараетесь воспитывать

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как поведение вашей собаки становится хуже именно тогда, когда вы стараетесь его игнорировать? Она начинает лаять громче, прыгать выше или требовать внимания с удвоенной силой. Добро пожаловать в мир вспышки вымирания — особой реакции мозга на отсутствие ожидаемого подкрепления.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака ворует еду

Что такое вспышка вымирания?

Это поведенческий взрыв, который возникает, когда собака пытается "усилить" привычное поведение, чтобы снова получить желаемое.

Мозг животного не сдаётся сразу: если раньше действие работало — почему не попробовать настойчивее?

Люди делают то же самое

Мы тоже сталкиваемся с этим феноменом. Нажимали кнопку лифта 10 раз подряд? Или били по автомату, когда он не выдал батончик?

Это — та же вспышка, только в человеческом исполнении.

Как справиться с этим правильно

Важно:

Не поддаваться. Даже одно "исключение" (например, дать угощение в пике поведения) закрепит его надолго.

Последовательно игнорировать до полного угасания реакции.

Параллельно учить замещающему поведению — например, сидеть вместо укусов, лежать вместо попрошайничества.

Также стоит:

Учитывать эмоциональное состояние собаки, её стимулы и физические потребности.

Предлагать альтернативные занятия: жевать, нюхать, копать — всё, что встроено в её природу.

Работать над терпимостью к фрустрации — с помощью игр и задач на импульсный контроль.

Когда нужен специалист

Если поведение собаки связано с тревожностью или страхом, самостоятельные попытки "гасить" реакции могут ухудшить состояние.

В таких случаях стоит проконсультироваться с зоопсихологом: он поможет разобрать цепочку подкреплений и выстроить безопасную стратегию коррекции.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

