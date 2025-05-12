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Собака начала чудить: что делать, когда собака начинает вести себя хуже, а вы стараетесь воспитывать

1:53
Зоосфера

Вы замечали, как поведение вашей собаки становится хуже именно тогда, когда вы стараетесь его игнорировать? Она начинает лаять громче, прыгать выше или требовать внимания с удвоенной силой. Добро пожаловать в мир вспышки вымирания — особой реакции мозга на отсутствие ожидаемого подкрепления.

Собака ворует еду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака ворует еду

Что такое вспышка вымирания?

Это поведенческий взрыв, который возникает, когда собака пытается "усилить" привычное поведение, чтобы снова получить желаемое.

Мозг животного не сдаётся сразу: если раньше действие работало — почему не попробовать настойчивее?

Люди делают то же самое

Мы тоже сталкиваемся с этим феноменом. Нажимали кнопку лифта 10 раз подряд? Или били по автомату, когда он не выдал батончик?

Это — та же вспышка, только в человеческом исполнении.

Как справиться с этим правильно

Важно:

  • Не поддаваться. Даже одно "исключение" (например, дать угощение в пике поведения) закрепит его надолго.
  • Последовательно игнорировать до полного угасания реакции.
  • Параллельно учить замещающему поведению — например, сидеть вместо укусов, лежать вместо попрошайничества.

Также стоит:

  • Учитывать эмоциональное состояние собаки, её стимулы и физические потребности.
  • Предлагать альтернативные занятия: жевать, нюхать, копать — всё, что встроено в её природу.
  • Работать над терпимостью к фрустрации — с помощью игр и задач на импульсный контроль.

Когда нужен специалист

Если поведение собаки связано с тревожностью или страхом, самостоятельные попытки "гасить" реакции могут ухудшить состояние.

В таких случаях стоит проконсультироваться с зоопсихологом: он поможет разобрать цепочку подкреплений и выстроить безопасную стратегию коррекции.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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