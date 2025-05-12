Собака начала чудить: что делать, когда собака начинает вести себя хуже, а вы стараетесь воспитывать

Вы замечали, как поведение вашей собаки становится хуже именно тогда, когда вы стараетесь его игнорировать? Она начинает лаять громче, прыгать выше или требовать внимания с удвоенной силой. Добро пожаловать в мир вспышки вымирания — особой реакции мозга на отсутствие ожидаемого подкрепления.
Это поведенческий взрыв, который возникает, когда собака пытается "усилить" привычное поведение, чтобы снова получить желаемое.
Мозг животного не сдаётся сразу: если раньше действие работало — почему не попробовать настойчивее?
Мы тоже сталкиваемся с этим феноменом. Нажимали кнопку лифта 10 раз подряд? Или били по автомату, когда он не выдал батончик?
Это — та же вспышка, только в человеческом исполнении.
Если поведение собаки связано с тревожностью или страхом, самостоятельные попытки "гасить" реакции могут ухудшить состояние.
В таких случаях стоит проконсультироваться с зоопсихологом: он поможет разобрать цепочку подкреплений и выстроить безопасную стратегию коррекции.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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