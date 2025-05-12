Царское происхождение: как проверить, не происходит ли ваш кот от древних правителей

Может ли пушистый, вальяжный обитатель вашего дивана оказаться потомком священных кошек древнего Египта? Звучит, как сюжет для документального фильма, но в реальности всё куда интереснее — и научно подтверждено.
В Древнем Египте кошки не просто жили рядом с людьми — им поклонялись, их мумифицировали и нередко хоронили с царскими почестями.
И, как считают учёные, влияние фараонов на разведение кошек ощущается до сих пор.
Доктор Лесли Лайонс и её команда провели по-настоящему уникальное исследование. Они извлекли ДНК из останков мумифицированных кошек, найденных в коллекциях Бруклинского музея и Музея антропологии Херста.
С помощью ПЦР-анализа учёные выделили митотип — уникальную последовательность ДНК, характерную для "царских" кошек.
Итог? Митотип оказался редким, но он до сих пор встречается — в Египте и даже в США. Это значит, что потомки фараоновых кошек живут среди нас.
Вдохновившись этими открытиями, команда SHEBA вместе с доктором Лайонс организовала проект по поиску современных представителей "царской" линии.
Натан, представитель бренда, отправился в путешествие по стране, чтобы встретиться с сотнями кошек в поисках той самой — с ДНК, совпадающей с образцами древнего Египта.
Победителю, между прочим, обещан пожизненный запас корма SHEBA — достойная награда для царственной натуры.
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