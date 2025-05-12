Царское происхождение: как проверить, не происходит ли ваш кот от древних правителей

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли пушистый, вальяжный обитатель вашего дивана оказаться потомком священных кошек древнего Египта? Звучит, как сюжет для документального фильма, но в реальности всё куда интереснее — и научно подтверждено.

Фото: commons.wikimedia.org by BluesyPete, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Египет

Древнее происхождение мурлыкающих особ

В Древнем Египте кошки не просто жили рядом с людьми — им поклонялись, их мумифицировали и нередко хоронили с царскими почестями.

И, как считают учёные, влияние фараонов на разведение кошек ощущается до сих пор.

Генетическое путешествие во времени

Доктор Лесли Лайонс и её команда провели по-настоящему уникальное исследование. Они извлекли ДНК из останков мумифицированных кошек, найденных в коллекциях Бруклинского музея и Музея антропологии Херста.

С помощью ПЦР-анализа учёные выделили митотип — уникальную последовательность ДНК, характерную для "царских" кошек.

Итог? Митотип оказался редким, но он до сих пор встречается — в Египте и даже в США. Это значит, что потомки фараоновых кошек живут среди нас.

Поиск королевского кота

Вдохновившись этими открытиями, команда SHEBA вместе с доктором Лайонс организовала проект по поиску современных представителей "царской" линии.

Натан, представитель бренда, отправился в путешествие по стране, чтобы встретиться с сотнями кошек в поисках той самой — с ДНК, совпадающей с образцами древнего Египта.

Победителю, между прочим, обещан пожизненный запас корма SHEBA — достойная награда для царственной натуры.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.

