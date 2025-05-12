Похожа на осу, но не жалит: кто эта страшилка с дачи на самом деле

Утро. Дача. Вы выходите на крыльцо — и вдруг мимо проносится полосатая химера. Вроде бы оса, но вроде и не очень. На самом деле, это журчалка — насекомое, которое притворяется опасной осой уже 33 миллиона лет и делает это так убедительно, что пугает даже людей.
Маскировка — дело жизни для журчалки. Она не строит ульи, не жалит и не охраняет территорию. Зато выглядит почти как настоящая оса — с жёлтыми полосками, резким телосложением и "страшным" жужжанием. Только вот это муха. Совершенно безобидная.
Журчалки питаются нектаром и пыльцой, а их личинки — вредителями вроде тли. Некоторые даже прячут яйца в древесину или старый навоз. То есть, это муха-садовод, а не угроза.
Так что если увидишь полосатую "осу", не спеши убегать — возможно, перед тобой одна из лучших актрис среди насекомых. Она тебя не тронет. Даже наоборот — поможет.
Журча́лки Мухи-журчалки (лат. Syrphidae) — семейство двукрылых насекомых из подотряда короткоусых (Brachycera).
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