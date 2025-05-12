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Похожа на осу, но не жалит: кто эта страшилка с дачи на самом деле

1:52
Зоосфера

Утро. Дача. Вы выходите на крыльцо — и вдруг мимо проносится полосатая химера. Вроде бы оса, но вроде и не очень. На самом деле, это журчалка — насекомое, которое притворяется опасной осой уже 33 миллиона лет и делает это так убедительно, что пугает даже людей.

Журчалка семейство двукрылых насекомых
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Журчалка семейство двукрылых насекомых

Почему она похожа на осу

Маскировка — дело жизни для журчалки. Она не строит ульи, не жалит и не охраняет территорию. Зато выглядит почти как настоящая оса — с жёлтыми полосками, резким телосложением и "страшным" жужжанием. Только вот это муха. Совершенно безобидная.

Как отличить журчалку от осы

  • У неё всего одна пара крыльев, как у всех мух. У ос — две.
  • У журчалки короткие усики, у ос — длинные и тонкие.
  • Усы не доросли? Она компенсирует! Некоторые виды "переделали" себе голову, чтобы казаться осами.
  • А ещё журчалки умеют висеть в воздухе на месте, как миниатюрные вертолёты. Осы так не могут.
  • Посчитай полоски! У ос всегда 6, у журчалок — 3-5.

Жалит ли она

  • Нет. У неё даже жала нет. Всё это — костюм, актёрская игра, чтобы птицы боялись.

Что делает эта псевдооса в твоём саду

Журчалки питаются нектаром и пыльцой, а их личинки — вредителями вроде тли. Некоторые даже прячут яйца в древесину или старый навоз. То есть, это муха-садовод, а не угроза.

Так что если увидишь полосатую "осу", не спеши убегать — возможно, перед тобой одна из лучших актрис среди насекомых. Она тебя не тронет. Даже наоборот — поможет.

Уточнения

Журча́лки Мухи-журчалки (лат. Syrphidae) — семейство двукрылых насекомых из подотряда короткоусых (Brachycera).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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