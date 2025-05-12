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Подкармливала чужого кота — и оказалась на скамье подсудимых: история из Швейцарии, которая взбудоражила соцсети

2:01
Зоосфера

В Швейцарии, где уважение к личной собственности входит в привычку с рождения, даже добрая забота может превратиться в нарушение закона. Так случилось с 68-летней жительницей Цюриха: за то, что она подкармливала соседского кота Лео, ей теперь грозит судимость и внушительный штраф.

Девушка зимой с кошкой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка зимой с кошкой

Кот нашёл второй дом

Всё началось с того, что хозяин Лео заметил: питомец стал подолгу задерживаться вне дома, а затем и вовсе исчез. Оказалось, что соседка не только подкармливала кота, но и установила специальный "кошачий вход" в свою дверь, чтобы он мог заходить к ней, когда захочет. Несмотря на просьбы прекратить, женщина продолжала принимать Лео у себя, фактически "переоформив" его прописку.

Закон не на стороне доброжелательницы

С точки зрения закона, домашнее животное в Швейцарии — это имущество. И если кто-то регулярно кормит чужого кота и пускает его в дом, это может считаться фактическим присвоением. Разовые угощения — не проблема. Но систематическая забота с элементами "приюта" — уже повод для вмешательства прокуратуры.

Какие санкции грозят

Прокуратура оценила действия пенсионерки как уголовно наказуемые. Ей грозит штраф в 3600 франков и ещё 800 — дополнительно. Если суд признает её виновной, это будет не просто административная неприятность, а полноценная судимость с ограничениями в правах.

Женщина свою вину не признаёт. Дело отправлено в суд, где и решится её судьба — и судьба кота Лео.

Почему кошки уходят из дома

По мнению зоопсихологов, кошки — существа независимые. Если рядом появляется новый "оазис" с едой, тишиной и открытой дверью, животное может легко сменить приоритетную территорию. Именно это и произошло: у Лео был повод задерживаться там, где ему было спокойно и комфортно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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