Обои страдают, а кошка довольна? Пора перенаправить когти на правильную цель

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если стены в доме страдают от кошачьих когтей — вы не одиноки. Такое поведение не связано с вредностью или упрямством. Наоборот, это естественный инстинкт. Но хорошая новость в том, что кошку можно мягко переучить — без ругани, тапков и травмирующих методов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Почему кошка дерёт обои

Инстинкт и физическая активность

Кошки точат когти не ради вреда, а чтобы размять спину и шею, снять верхний слой когтей и оставить запаховые метки. Обои — удобная вертикальная поверхность, которая часто заменяет дерево в условиях квартиры.

Стресс и тревожность

Переезд, ремонт, появление нового питомца или ребёнка — всё это может стать для кошки стрессом. Царапание стен помогает ей справиться с напряжением и восстановить контроль над территорией.

Привычка и прошлый опыт

Кошки из приюта или с улицы часто приучены к определённому поведению. А котята, рано отлучённые от матери, не всегда умеют выражать эмоции корректно.

Что делать: пошаговые советы

Подберите идеальную когтеточку

Выбирайте по предпочтениям кошки:

Вертикальную (столбик с джутом или сизалем).

Горизонтальную (если дерёт ковры).

Настенную или угловую — если портит именно обои.

Важно поставить её там, где кошка уже точит когти.

Сделайте обои непривлекательными

Обработайте "опасные" участки специальным спреем с запахом цитрусовых или домашним раствором: 1 часть уксуса + 2 части воды. Ещё один вариант — эфирное масло лаванды или мяты. Используйте ежедневно.

Формируйте мягкие ассоциации

Если кошка тянется к обоям, хлопните в ладоши или брызните водой из пульверизатора (не на кошку, а рядом). Важно: не пугайте её до паники, достаточно лёгкого отвлекающего сигнала.

Стригите когти раз в 2-3 недели

Так когти будут меньше цепляться, а у кошки снизится потребность что-либо точить. Используйте когтерез и обрезайте только прозрачную часть когтя.

Чего делать не стоит

Не используйте антицарапки : силиконовые накладки мешают кошке втягивать когти и нарушают координацию. Это стресс и дискомфорт.

: силиконовые накладки мешают кошке втягивать когти и нарушают координацию. Это стресс и дискомфорт. Не ругайте и не шлёпайте : кошка не поймёт, за что наказана, и просто начнёт бояться вас.

: кошка не поймёт, за что наказана, и просто начнёт бояться вас. Не применяйте едкие вещества: бензин, растворители и резкий хлор портят ткань и вредны для животных.

Главное правило: терпение и любовь

Кошка — не враг обоям. Она просто ищет способ реализовать свои потребности. Дайте ей альтернативу, проявите терпение, и уже через пару недель вы заметите прогресс. А ваша мебель — останется целой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

