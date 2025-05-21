Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушёнка с подвохом: что добавляют в консервы, чтобы вы не заметили
Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле
Симаррон-Каньон — маленький, но мощный: почему стоит посетить этот уникальный парк в Нью-Мексико
Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы
Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех
В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру
Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина

Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос

2:15
Зоосфера

Если вы хоть раз находили осиное гнездо под крышей, в беседке или на чердаке, наверняка первой мыслью было: "Срочно уничтожить!" Но прежде чем хвататься за палку или химикаты, стоит узнать, кто его построил — и зачем.

Оса
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оса

Бумажный шедевр

Социальные осы строят гнёзда из настоящего папье-маше. Весной они начинают собирать древесные волокна, соскребая кору, пни, заборы. Эти волокна смешиваются со слюной — получается клейкая масса, которую осы используют как строительный материал. Слои выкладываются по принципу "лист на лист" с идеальной геометрией. Так создаются лёгкие, но изолированные и дышащие гнёзда. Летом это особенно важно: внутри должно быть ни жарко, ни душно.

Каждое такое убежище — временное: с приходом осени оно разрушается, и насекомые строят новое весной. Среднестатистическое гнездо может вместить от пары десятков до тысяч особей.

А одиночки — другие

Осы бывают не только общественными. Есть и одиночки. Они не строят гнёзд, а выкапывают в земле ходы и откладывают туда яйца. Или, к примеру, находят вентиляционные щели, куда замуровывают ячейки с будущими потомками. Именно такие виды активно используются в сельском хозяйстве: они паразитируют на вредителях, помогая естественным путём контролировать численность мух и гусениц.

А если осиное гнездо у дома

Разрушить — звучит заманчиво, но вредно. Осы важны для экосистемы: они опыляют растения и охотятся на надоедливых насекомых. Так что лучше попытаться их просто отпугнуть. Вот два простых способа:

  • сжечь немного молотого кофе в керамической чашке — запах резко неприятен для ос;

  • распылить смесь из 10 капель эфирного масла гвоздики или лаванды и 10 мл воды.

Главное — не провоцировать. Осы становятся агрессивными только при угрозе. Если вы не трогаете их дом, они, скорее всего, и вас оставят в покое.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду
Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться
Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма
Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту
Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик
ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить
"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть
Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.