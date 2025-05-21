Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хоть раз находили осиное гнездо под крышей, в беседке или на чердаке, наверняка первой мыслью было: "Срочно уничтожить!" Но прежде чем хвататься за палку или химикаты, стоит узнать, кто его построил — и зачем.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оса

Бумажный шедевр

Социальные осы строят гнёзда из настоящего папье-маше. Весной они начинают собирать древесные волокна, соскребая кору, пни, заборы. Эти волокна смешиваются со слюной — получается клейкая масса, которую осы используют как строительный материал. Слои выкладываются по принципу "лист на лист" с идеальной геометрией. Так создаются лёгкие, но изолированные и дышащие гнёзда. Летом это особенно важно: внутри должно быть ни жарко, ни душно.

Каждое такое убежище — временное: с приходом осени оно разрушается, и насекомые строят новое весной. Среднестатистическое гнездо может вместить от пары десятков до тысяч особей.

А одиночки — другие

Осы бывают не только общественными. Есть и одиночки. Они не строят гнёзд, а выкапывают в земле ходы и откладывают туда яйца. Или, к примеру, находят вентиляционные щели, куда замуровывают ячейки с будущими потомками. Именно такие виды активно используются в сельском хозяйстве: они паразитируют на вредителях, помогая естественным путём контролировать численность мух и гусениц.

А если осиное гнездо у дома

Разрушить — звучит заманчиво, но вредно. Осы важны для экосистемы: они опыляют растения и охотятся на надоедливых насекомых. Так что лучше попытаться их просто отпугнуть. Вот два простых способа:

сжечь немного молотого кофе в керамической чашке — запах резко неприятен для ос;

распылить смесь из 10 капель эфирного масла гвоздики или лаванды и 10 мл воды.

Главное — не провоцировать. Осы становятся агрессивными только при угрозе. Если вы не трогаете их дом, они, скорее всего, и вас оставят в покое.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

