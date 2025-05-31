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Мед не варят, но спасают урожай: невидимый подвиг шмеля под солнцем

1:41
Зоосфера

В саду, полном цветущих растений и жужжащих насекомых, шмели обычно остаются в тени славы — их не так замечают, как пчёл или ос. А зря. Эти мохнатые трудяги не только совершенно безопасны, но и играют важную роль в природе.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Прежде всего — важное уточнение: шмели — это не пчёлы-самцы. Хотя у пчёл действительно есть особи, которых иногда называют ложными шмелями, шмели — это отдельный вид с самцами и самками. И да, у них есть жало. Но оно гладкое, не застревает в коже, и жалят они только в случае крайней необходимости.

Тихие и полезные

Шмели — социальные насекомые. Они живут небольшими колониями, в которых есть матка и десятки или сотни рабочих самок. В отличие от ос, которые вечно охотятся за всем сладким и жирным на вашем столе, шмели заняты исключительно цветами: собирают нектар и пыльцу, чтобы кормить личинок. Поэтому с человеком они практически не пересекаются и не лезут в тарелку.

Холод им нипочём

Но главное — это невероятная работоспособность шмелей. Они начинают летать уже при +7 °C, когда другие опылители и носа на улицу не кажут. Например, пчёлы выходят на "работу" только с +11 °C. Так что шмели — это первые в весеннем цветочном марафоне. Они — настоящие герои раннего опыления, от которых зависит урожай на дачных участках и в садах.

Мирные, полезные и удивительно выносливые — шмели заслуживают куда больше внимания и уважения, чем получают.

Уточнения

Шмели́ (лат. Bombus) — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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