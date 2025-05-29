Ревность с лапами и хвостом: собака умеет обижаться — доказано учёными

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Моя собака ревнует" — фраза, которую кинолог слышит чаще всего. Некоторые говорят это в шутку, другие — с полной уверенностью. Но можно ли это чувство на самом деле назвать ревностью? Или мы просто приписываем животным слишком человеческие эмоции?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Наука уже всё решила. Собаки не просто умеют радоваться, пугаться или грустить — им доступны и более сложные эмоции, в том числе ревность. Причём это не догадка, а результат целого ряда исследований.

Что чувствует собака, когда ревнует

Собака, которая встаёт между хозяином и другим человеком или животным, использует морду, тело, лает, чтобы обратить внимание — это не случайность. Это поведение выражает простое и очень понятное чувство

"Эй, не забывай про меня. Я тоже важен".

Исследования подтвердили: собаки ревнуют. Например, в одном из них животных наблюдали в момент, когда хозяева общались с другими собаками (или даже с плюшевой игрушкой). Реакция? Лай, попытки вмешаться, вокализации, обиды. Некоторые даже пытались "разделить" человека и "конкурента".

Что говорит этология

"Ревность у собак — не каприз. Это адаптивный механизм, помогающий сохранять стабильную связь с человеком. Для собаки вы — не просто источник еды, а центр её мира", — подчёркивает специалист по поведению животных профессор Паола Вальсекки.

Она называет это не просто ревностью, а социальной ревностью, и предлагает воспринимать такое поведение с уважением, а не с иронией или раздражением.

Как это проявляется

Каждая собака уникальна, но есть общие сигналы:

Встаёт между вами и другим животным/человеком

Ищет взгляд, пытается привлечь внимание

Лает, суетится, приносит вещи

Делает то, что обычно "не разрешено", чтобы вы среагировали

Это не манипуляция. Это страх быть забытым.

Что делать

Поддерживайте уверенность собаки в вашей привязанности. Будьте последовательны. Не обижайте за такие всплески, не игнорируйте. И не усиливайте ревность намеренно — она не игрушка для самоутверждения.

"Собаки читают наш эмоциональный мир с обезоруживающей ясностью. Когда они переживают — они говорят. Наша задача — услышать", — сказала профессор Вальсекки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

