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Ревность с лапами и хвостом: собака умеет обижаться — доказано учёными

2:31
Зоосфера

"Моя собака ревнует" — фраза, которую кинолог слышит чаще всего. Некоторые говорят это в шутку, другие — с полной уверенностью. Но можно ли это чувство на самом деле назвать ревностью? Или мы просто приписываем животным слишком человеческие эмоции?

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Наука уже всё решила. Собаки не просто умеют радоваться, пугаться или грустить — им доступны и более сложные эмоции, в том числе ревность. Причём это не догадка, а результат целого ряда исследований.

Что чувствует собака, когда ревнует

Собака, которая встаёт между хозяином и другим человеком или животным, использует морду, тело, лает, чтобы обратить внимание — это не случайность. Это поведение выражает простое и очень понятное чувство

"Эй, не забывай про меня. Я тоже важен".

Исследования подтвердили: собаки ревнуют. Например, в одном из них животных наблюдали в момент, когда хозяева общались с другими собаками (или даже с плюшевой игрушкой). Реакция? Лай, попытки вмешаться, вокализации, обиды. Некоторые даже пытались "разделить" человека и "конкурента".

Что говорит этология

"Ревность у собак — не каприз. Это адаптивный механизм, помогающий сохранять стабильную связь с человеком. Для собаки вы — не просто источник еды, а центр её мира", — подчёркивает специалист по поведению животных профессор Паола Вальсекки.

Она называет это не просто ревностью, а социальной ревностью, и предлагает воспринимать такое поведение с уважением, а не с иронией или раздражением.

Как это проявляется

Каждая собака уникальна, но есть общие сигналы:

  • Встаёт между вами и другим животным/человеком

  • Ищет взгляд, пытается привлечь внимание

  • Лает, суетится, приносит вещи

  • Делает то, что обычно "не разрешено", чтобы вы среагировали

Это не манипуляция. Это страх быть забытым.

Что делать

Поддерживайте уверенность собаки в вашей привязанности. Будьте последовательны. Не обижайте за такие всплески, не игнорируйте. И не усиливайте ревность намеренно — она не игрушка для самоутверждения.

"Собаки читают наш эмоциональный мир с обезоруживающей ясностью. Когда они переживают — они говорят. Наша задача — услышать", — сказала профессор Вальсекки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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