Два раза, три, а может и четыре? Как часто кормить собаку, чтобы она не смотрела укоризненно

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, всё просто: положил в миску корм — и собака довольна. Но на самом деле частота кормлений зависит не только от аппетита, но и от возраста, размера и даже породы. У щенка одни потребности, у добермана — другие, а пожилая собака требует ещё большего внимания.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с едой

Щенки: режим как у младенца

В первые месяцы жизни щенку нужно много энергии — и лёгкая пища, которую желудок сможет переварить. Поэтому оптимальный режим — 3 кормления в день: утром, днём и вечером.

Такой график обычно сохраняется до 8-9 месяцев, а потом по рекомендации ветеринара количество приёмов пищи можно сократить.

Взрослые собаки: дважды в день — и никаких голодовок

Для большинства взрослых псов 2 кормления в день — золотой стандарт. Главное:

не оставлять промежутки больше 12 часов,

не пропускать кормление (если ужин в 20:30, завтрак должен быть не позже 8:30),

не перекармливать и не подкармливать "на ходу".

Некоторые породы, как чехословацкая волчья собака, могут обходиться одним приёмом пищи в день, но это скорее исключение, чем правило.

Размер имеет значение: питание по весу

Маленькие породы (2-10 кг): лучше кормить 3-4 раза в день, маленькими порциями.

Средние (11-25 кг): достаточно 2 раз в день.

Крупные собаки (26-44 кг): иногда едят 1 раз в день, но чаще — всё-таки 2.

Гиганты (от 45 кг): им особенно важно дробное питание 3-4 раза в день, чтобы избежать перекрута желудка.

Пожилые собаки: меньше, но чаще

С возрастом метаболизм замедляется, и могут появиться проблемы с почками, суставами, весом. Многие "возрастные" собаки легче переносят 3 приёма пищи в день — это снижает нагрузку на ЖКТ и помогает совмещать корм с приёмом лекарств.

Итог прост: следите за индивидуальными потребностями и не бойтесь подстраивать режим. Лучше чаще и понемногу, чем редко и впрок.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

