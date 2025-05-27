Вода в миске есть, а собака всё равно вялая? Возможно, уже поздно — читайте, что делать

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если собака вдруг стала вялой, тяжело дышит или не хочет пить — это не каприз, а возможный сигнал бедствия. Особенно летом, когда жара и сухой корм создают идеальные условия для обезвоживания, которое может быстро перейти от лёгкого дискомфорта к серьёзной угрозе здоровью.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака пьет воду

Как понять, что у собаки обезвоживание

Собаки не жалуются, но их тело говорит за них. Вот что должно насторожить:

Складка кожи между лопатками: при обезвоживании она расправляется медленно или вовсе остаётся смятой.

Сухие десны: у здоровой собаки они влажные и розовые. Если стали липкими, бледными или "матовыми" — это тревожный знак.

Тягучая слюна — ещё один маркер нехватки жидкости.

Также возможны вялость, заторможенность, учащённое сердцебиение, запавшие глаза, одышка без нагрузки.

В тяжёлых случаях — рвота, дрожь, диарея и даже обморок.

Чем опасно обезвоживание

Это не просто "пёс не попил". При нехватке жидкости сгущается кровь, падает давление, страдают почки и другие органы. У собак с хроническими болезнями (например, диабетом), а также у щенков и старичков риск особенно высок.

В жару может быстро развиться тепловой удар — и без своевременной помощи всё закончится трагически.

Что делать и как не допустить

Профилактика проста:

Всегда держите рядом чистую, свежую воду, меняйте её минимум дважды в день.

В жару — прогулки только утром или вечером, обязательно в тени.

Берите с собой бутылочку и складную поилку — особенно в дорогу.

Если собака ест только сухой корм, добавляйте немного влажной пищи или размягчайте крокеты тёплой водой.

И главное — наблюдайте: если питомец внезапно стал пить меньше, особенно в жаркую погоду, не тяните с визитом к ветеринару.

Обезвоживание легко не заметить — но последствия могут быть серьёзными. Будьте внимательны, особенно летом: вода для собаки — не просто питьё, а вопрос жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

