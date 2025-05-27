Вода в миске есть, а собака всё равно вялая? Возможно, уже поздно — читайте, что делать

Если собака вдруг стала вялой, тяжело дышит или не хочет пить — это не каприз, а возможный сигнал бедствия. Особенно летом, когда жара и сухой корм создают идеальные условия для обезвоживания, которое может быстро перейти от лёгкого дискомфорта к серьёзной угрозе здоровью.
Собаки не жалуются, но их тело говорит за них. Вот что должно насторожить:
Складка кожи между лопатками: при обезвоживании она расправляется медленно или вовсе остаётся смятой.
Сухие десны: у здоровой собаки они влажные и розовые. Если стали липкими, бледными или "матовыми" — это тревожный знак.
Тягучая слюна — ещё один маркер нехватки жидкости.
Также возможны вялость, заторможенность, учащённое сердцебиение, запавшие глаза, одышка без нагрузки.
В тяжёлых случаях — рвота, дрожь, диарея и даже обморок.
Это не просто "пёс не попил". При нехватке жидкости сгущается кровь, падает давление, страдают почки и другие органы. У собак с хроническими болезнями (например, диабетом), а также у щенков и старичков риск особенно высок.
В жару может быстро развиться тепловой удар — и без своевременной помощи всё закончится трагически.
Профилактика проста:
Всегда держите рядом чистую, свежую воду, меняйте её минимум дважды в день.
В жару — прогулки только утром или вечером, обязательно в тени.
Берите с собой бутылочку и складную поилку — особенно в дорогу.
Если собака ест только сухой корм, добавляйте немного влажной пищи или размягчайте крокеты тёплой водой.
И главное — наблюдайте: если питомец внезапно стал пить меньше, особенно в жаркую погоду, не тяните с визитом к ветеринару.
Обезвоживание легко не заметить — но последствия могут быть серьёзными. Будьте внимательны, особенно летом: вода для собаки — не просто питьё, а вопрос жизни.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.