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Вода в миске есть, а собака всё равно вялая? Возможно, уже поздно — читайте, что делать

2:13
Зоосфера

Если собака вдруг стала вялой, тяжело дышит или не хочет пить — это не каприз, а возможный сигнал бедствия. Особенно летом, когда жара и сухой корм создают идеальные условия для обезвоживания, которое может быстро перейти от лёгкого дискомфорта к серьёзной угрозе здоровью.

Собака пьет воду
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака пьет воду

Как понять, что у собаки обезвоживание

Собаки не жалуются, но их тело говорит за них. Вот что должно насторожить:

  • Складка кожи между лопатками: при обезвоживании она расправляется медленно или вовсе остаётся смятой.

  • Сухие десны: у здоровой собаки они влажные и розовые. Если стали липкими, бледными или "матовыми" — это тревожный знак.

  • Тягучая слюна — ещё один маркер нехватки жидкости.

  • Также возможны вялость, заторможенность, учащённое сердцебиение, запавшие глаза, одышка без нагрузки.

  • В тяжёлых случаях — рвота, дрожь, диарея и даже обморок.

Чем опасно обезвоживание

Это не просто "пёс не попил". При нехватке жидкости сгущается кровь, падает давление, страдают почки и другие органы. У собак с хроническими болезнями (например, диабетом), а также у щенков и старичков риск особенно высок.

В жару может быстро развиться тепловой удар — и без своевременной помощи всё закончится трагически.

Что делать и как не допустить

Профилактика проста:

  • Всегда держите рядом чистую, свежую воду, меняйте её минимум дважды в день.

  • В жару — прогулки только утром или вечером, обязательно в тени.

  • Берите с собой бутылочку и складную поилку — особенно в дорогу.

  • Если собака ест только сухой корм, добавляйте немного влажной пищи или размягчайте крокеты тёплой водой.

  • И главное — наблюдайте: если питомец внезапно стал пить меньше, особенно в жаркую погоду, не тяните с визитом к ветеринару.

Обезвоживание легко не заметить — но последствия могут быть серьёзными. Будьте внимательны, особенно летом: вода для собаки — не просто питьё, а вопрос жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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