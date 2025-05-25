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Маленькие да удаленькие: 5 кошек, которые не вырастают — и не все так мило, как кажется

Зоосфера

Не все кошки вырастают в грациозных пушистых гигантов — есть породы, которые даже во взрослом возрасте остаются крошечными, как котята. Манчкин, Девон-рекс, Сингапура и другие миниатюрные мурлыки умиляют с первого взгляда. Но за их очарованием часто скрываются деликатные проблемы со здоровьем, о которых стоит знать заранее.

Кот породы манчкин
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот породы манчкин

Манчкин: "такса" среди кошек

Эта порода появилась в США и сразу привлекла внимание своими невероятно короткими лапами — результатом генетической мутации. Именно она не позволяет лапам вырастать до нормальной длины. Манчкин активный, игривый и любопытный, несмотря на мини-размер: 15-22 см в высоту и вес до 4 кг.

Однако из-за возможных проблем с суставами многие ассоциации не признают эту породу официально.

Девон-рекс: кошка с лицом инопланетянина

Происходит из британского графства Девон. Порода выделяется огромными ушами, тонким телом и короткой кудрявой шерстью без подшерстка. Вес — всего 2-4 кг.

Но и здесь не всё гладко: у некоторых представителей бывает врождённая миопатия — заболевание, которое вызывает мышечную слабость.

Шерсть требует особого ухода — расчески под запретом, только аккуратная влажная ткань.

Скукум: миниатюрный силач

Порода появилась в результате скрещивания Манчкина и Лаперма. Кошка с кудрявой шерстью, короткими лапами и компактным телом весит от 1 до 4 кг. Название в переводе с языка индейцев чинуков означает "сильный".

Увы, "наследство" от Манчкина — риск раннего остеоартрита и деформации костей. Это может причинять животному постоянную боль уже в юном возрасте.

Корат: изящный талисман Таиланда

Древняя порода, считающаяся символом удачи. Весит 2,5-4,5 кг, с короткой блестящей шерстью редкого серебристо-синего оттенка. Кораты редко страдают от генетических заболеваний и живут долго, хотя отдельные линии могут быть предрасположены к неврологическим проблемам.

Сингапура: почти игрушечная, но настоящая

Самая маленькая кошка в мире: вес до 2,7 кг, рост — не больше 41 см. У неё огромные глаза, крошечное тело и крепкое здоровье. Средняя продолжительность жизни — до 16 лет.

Из слабых мест — инерция матки у самок, при которой возникают сложности во время родов.

Миниатюрные породы — это не только компактность, но и ответственность. За их внешней хрупкостью могут скрываться серьёзные особенности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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