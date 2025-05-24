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Забилась под кровать и шипит? Вот что на самом деле чувствует кошка, когда пугается

2:19
Зоосфера

Кошка не заплачет и не пожалуется, как человек. Она просто… исчезнет. Или зашипит. Или выгнет спину и уставится так, что лучше отойти. Понять, что кошка испытывает страх, — не всегда просто. Но есть четыре сигнала, на которые стоит обратить внимание. Особенно если хотите, чтобы кошка доверяла вам, а не пряталась под ванной при каждом шорохе.

Кошка боится
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка боится

1. Прячется — и не просто так

Первый инстинкт испуганной кошки — найти укрытие. Шкаф, под кроватью, за шторой — главное, чтобы "угроза" её не достала. Это не трусость, а стратегия: наблюдать из безопасной точки.

Важно: не пытайтесь вытащить кошку насильно. Лучше создать в доме "угол безопасности", куда она может уйти, когда ей тревожно.

2. Шипит, дёргается и царапается

Если кошке некуда спрятаться, она может перейти в режим "атакуй, чтобы защититься". Поджатые лапы, напряжённое тело, поднятые усы, шипение — всё это говорит: "Назад!".

Если приближаться дальше, можно получить лапой или внезапную реакцию — вплоть до укуса. Особенно если вы "не вовремя" дотронулись до неё.

3. Шерсть дыбом — хвост как ёршик

Да, это не мультяшный штамп. Если у кошки шерсть поднялась, особенно на спине и хвосте — она напугана до предела. Это древний инстинкт: выглядеть больше, чем есть. Часто сопровождается "бочком" к угрозе и расширенными зрачками.

Не пытайтесь успокоить кошку словами или ласками — она в боевом режиме.

4. Опущенные уши — как антенны страха

Когда кошка прижимает уши к голове — это не каприз. Это признак глубокой настороженности. Добавьте к этому дрожащий хвост, позу "пригнулось к полу" — и перед вами классическая картина тревоги.

Причина может быть самой разной: от пылесоса до внезапного визита гостя.

Что делать

  • Не лезьте с объятиями, если кошка явно не в настроении.

  • Создайте тихое место, где она может отдохнуть.

  • Наблюдайте за языком тела, а не только за голосом.

  • И главное — дайте ей время, ведь доверие строится не в панике.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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