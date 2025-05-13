Каракалы: скрытые чемпионы среди кошачьих охотников

Каракал - небольшая дикая кошка, обитающая в Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. Её шерсть рыжевато-коричневая с белыми пятнами на подбородке и брюхе, а уши украшены крупными чёрными кисточками.
Название "каракал" происходит от турецкого karrah-kulak, что означает "чёрные уши". Эти животные ведут одиночный образ жизни и предпочитают открытые пространства: степи, пустыни и полупустыни.
Каракалы могут долго обходиться без воды. Они охотятся на птиц, грызунов и иногда на мелких копытных. Благодаря мощным задним конечностям каракал способен прыгать почти на три метра в высоту, ловя добычу прямо в воздухе.
Кошки имеют лёгкое, но крепкое телосложение с развитыми мышцами, что делает их отличными спринтерами. Уши каракала состоят из 20 мышц, что позволяет им двигаться независимо друг от друга — это помогает при охоте и общении. Кисточки на ушах играют роль в маскировке и передаче сигналов сородичам.
Сотни лет назад каракалов одомашнивали в Индии и Персии для охоты и участия в соревнованиях. Эти удивительные кошки до сих пор остаются загадкой благодаря своим уникальным навыкам и приспособлениям.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.