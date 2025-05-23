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Сырое мясо для кошки: полезное питание или скрытая угроза в каждом куске

2:14
Зоосфера

Диета из сырого мяса для кошек — это не новомодная прихоть, а возвращение к истокам. Ведь дикая кошка именно так и питается. Но безопасно ли предлагать домашнему любимцу сырой стейк или куриное филе? Короткий ответ: да, но с оговорками. Важно понимать, что, как и в случае с людьми, не всё мясо одинаково полезно.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Что кошка может есть сырым

Кошки — плотоядные животные с коротким кишечником и кислотным желудком. Это помогает им переваривать сырое мясо и справляться с бактериями. Однако это не означает, что любое мясо из магазина подходит.

Допустимые виды:

  • курица,

  • индейка,

  • перепел,

  • кролик,

  • баранина,

  • говядина.

Но только при свежести, проверенном источнике и правильном хранении. Не давайте слишком жирные куски, избегайте варёных костей — они могут быть опасны.

Категорически нельзя

Сырая свинина и кабанина — под строжайшим запретом. Они могут содержать вирус болезни Ауески (псевдобешенство). У кошек она проявляется как бешенство: слюнотечение, судороги, зуд — и смерть в течение нескольких дней. И никакого лечения.

Какой сырой корм даёт пользу

Если всё сделано правильно, сырое мясо:

  • даёт качественный животный белок,

  • сохраняет витамины и ферменты, которые теряются при варке,

  • улучшает состояние шерсти, кожи и общего тонуса.

Это основа диеты BARF, набирающей популярность среди владельцев животных.

Какие есть риски

Даже у здоровой кошки есть предел прочности:

  • некачественное мясо — источник сальмонеллы и листерии,

  • неправильное хранение — причина размножения патогенов,

  • плохое размораживание — фактор риска отравления.

Важно соблюдать цепочку безопасности: только сертифицированные продукты, замораживание, и быстрый переход от морозилки к миске.

А если сомневаетесь

Проконсультируйтесь с ветеринаром перед переходом на сырую диету. Правильный подход — это не просто "дать сырое", а сбалансировать питание с учётом потребностей конкретной кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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