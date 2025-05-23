Сырое мясо для кошки: полезное питание или скрытая угроза в каждом куске

Диета из сырого мяса для кошек — это не новомодная прихоть, а возвращение к истокам. Ведь дикая кошка именно так и питается. Но безопасно ли предлагать домашнему любимцу сырой стейк или куриное филе? Короткий ответ: да, но с оговорками. Важно понимать, что, как и в случае с людьми, не всё мясо одинаково полезно.
Кошки — плотоядные животные с коротким кишечником и кислотным желудком. Это помогает им переваривать сырое мясо и справляться с бактериями. Однако это не означает, что любое мясо из магазина подходит.
Допустимые виды:
курица,
индейка,
перепел,
кролик,
баранина,
говядина.
Но только при свежести, проверенном источнике и правильном хранении. Не давайте слишком жирные куски, избегайте варёных костей — они могут быть опасны.
Сырая свинина и кабанина — под строжайшим запретом. Они могут содержать вирус болезни Ауески (псевдобешенство). У кошек она проявляется как бешенство: слюнотечение, судороги, зуд — и смерть в течение нескольких дней. И никакого лечения.
Если всё сделано правильно, сырое мясо:
даёт качественный животный белок,
сохраняет витамины и ферменты, которые теряются при варке,
улучшает состояние шерсти, кожи и общего тонуса.
Это основа диеты BARF, набирающей популярность среди владельцев животных.
Даже у здоровой кошки есть предел прочности:
некачественное мясо — источник сальмонеллы и листерии,
неправильное хранение — причина размножения патогенов,
плохое размораживание — фактор риска отравления.
Важно соблюдать цепочку безопасности: только сертифицированные продукты, замораживание, и быстрый переход от морозилки к миске.
Проконсультируйтесь с ветеринаром перед переходом на сырую диету. Правильный подход — это не просто "дать сырое", а сбалансировать питание с учётом потребностей конкретной кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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