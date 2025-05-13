Когда домашний питомец выглядит как выходец с африканского сафари

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка породы саванна - экзотический гибрид африканского сервала и домашней кошки (Felis catus). Эти животные сочетают черты диких предков с адаптацией к жизни рядом с человеком.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сервал

Первые попытки разведения саванн начались в 1980-х годах, когда сервалы скрещивались с различными домашними породами. В отличие от бенгальских кошек, саванны имеют более спокойный характер благодаря меньшему количеству хищных предков в родословной.

Различные линии саванн формировались через скрещивание с породами вроде сиамской кошки и египетской мау. Саванны отличаются крупными размерами и длинными ногами: рост в холке варьируется от 25 до 41 см, что делает их одними из самых высоких домашних кошек. Окрас бывает золотистым с чёрными пятнами или серебристым.

Темперамент саванн активен и игрив. Они требуют постоянной социализации, любят обучаться командам, играть в апорт и спокойно воспринимают прогулки на поводке. Эти занятия помогают им расходовать энергию и развивать природные охотничьи инстинкты.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

