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Когда домашний питомец выглядит как выходец с африканского сафари

1:13
Зоосфера

Кошка породы саванна - экзотический гибрид африканского сервала и домашней кошки (Felis catus). Эти животные сочетают черты диких предков с адаптацией к жизни рядом с человеком.

сервал
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сервал

Первые попытки разведения саванн начались в 1980-х годах, когда сервалы скрещивались с различными домашними породами. В отличие от бенгальских кошек, саванны имеют более спокойный характер благодаря меньшему количеству хищных предков в родословной.

Различные линии саванн формировались через скрещивание с породами вроде сиамской кошки и египетской мау. Саванны отличаются крупными размерами и длинными ногами: рост в холке варьируется от 25 до 41 см, что делает их одними из самых высоких домашних кошек. Окрас бывает золотистым с чёрными пятнами или серебристым.

Темперамент саванн активен и игрив. Они требуют постоянной социализации, любят обучаться командам, играть в апорт и спокойно воспринимают прогулки на поводке. Эти занятия помогают им расходовать энергию и развивать природные охотничьи инстинкты.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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