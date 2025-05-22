Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, какой лапой ваш котёнок тянется за игрушкой или какой лапой собака делает первый шаг? Оказывается, у домашних животных, как и у людей, есть доминирующая сторона. И это не просто случайность — дело может быть даже в… поле.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

У животных тоже есть "ведущая рука"

До 70-х годов считалось, что латеральность — то есть склонность использовать одну сторону тела чаще другой — свойственна только людям. Но позже стало ясно: у животных тоже есть правая и левая. Кенгуру, например, в большинстве своём левши, попугаи — на 50/50, а шимпанзе вообще амбидекстры.

А как же наши любимцы? Кошки, собаки, даже птицы и рептилии — у всех можно выявить предпочтения. Особенно если знать, на что смотреть.

Как это проявляется у кошек и собак

Да просто: ваш пёс, например, всегда делает шаг с одной и той же лапы. Или кот бьёт игрушку исключительно с правой стороны. По наблюдениям:

У кошек самцы чаще оказываются левшами, а самки — правшами.

У собак пол тоже может играть роль, но данные пока противоречивы.

Примерно по трети всех животных — правши, левши и амбидекстры.

Как определить "ведущую лапу"

Проведите маленький тест:

Положите вкусняшку в узкую банку. Какой лапой питомец попытается её достать?

Или понаблюдайте: какой лапой он первым ступает, поднимается по лестнице или касается игрушки.

Важно: тест нужно повторить несколько раз — настроение тоже влияет!

А если у питомца нет предпочтений

Такое тоже бывает. Некоторые животные амбидекстры — пользуются обеими лапами, как им удобно. Это не плохо и не хорошо, просто такая особенность. У шимпанзе, например, одна рука может быть для "силы", а другая — для "точности".

Так что да, у вашего питомца может быть любимая лапа. А если нет — значит, он просто практичный. Или слишком умный, чтобы раскрываться.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

