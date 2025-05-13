Гремучие змеи на островах: неожиданные выводы о развитии их яда

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое исследование гремучих змей, проведённое доктором Марком Маргресом и аспирантом Сэмюэлем Херстом, ставит под сомнение традиционные взгляды на токсичность их яда.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гремучая змея

Ученые изучили популяции гремучих змей на 11 удалённых островах Калифорнийского залива, собрав образцы яда у 83 особей. Сбор проводился ночью, чтобы минимизировать стресс у рептилий, после чего змей возвращали обратно в природу.

Анализ показал: на крупных островах змеи развивают более узкие диапазоны токсинов, что, вероятно, связано с конкуренцией с другими видами. На меньших островах формулы яда оказались значительно проще. Эти результаты противоречат прежним представлениям о развитии токсичности.

Островные популяции гремучих змей становятся важными индикаторами экосистемных изменений. Их эволюционные адаптации демонстрируют, насколько быстро может происходить изменение живых организмов в условиях изоляции и под воздействием человеческой деятельности.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

