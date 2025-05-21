Обидеть кошку легко: 7 привычек, которые кажутся милыми, а на деле — тревожат и пугают

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар и специалист по поведению кошек Анн-Клэр Ганьон каждый год помогает сотням пушистых пациентов. И точно знает, какие привычки владельцев могут превращать жизнь кошки в стресс. Вот что она никогда не станет делать со своей кошкой — и объясняет, почему.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Довольный кот

1. Не трогать усы — никогда

"Нет никакого смысла подстригать или выдёргивать усы!" — говорит Ганьон.

Это не просто украшение, а чувствительный орган, как радар: усы помогают кошке ориентироваться, ощущать движение воздуха и даже "видеть" в темноте. Лезть к ним — всё равно что человеку залить цемент в уши.

2. Никаких поцелуев

"Поцелуй звучит как "чмок", а в кошачьем мире этот звук похож на угрозу", — объясняет ветеринар.

Даже если вы целуете кошку с любовью, она может воспринять это как стресс и… оставить вас с поцарапанным носом.

3. Не хватать на руки без необходимости

Ветеринар никогда не берёт кошку на руки просто так. Только если нужно. И даже если кошка кажется не против, она должна всегда иметь возможность спокойно уйти. Кошки не любят лишения свободы — даже минутного.

4. Двери должны быть открыты

"Я не закрываю двери в доме, кроме сушилки и стиральной машины".

Закрытая дверь для кошки — как запретный плод. А ещё - ограничение свободы, которое она чувствует всем телом.

5. Не кричать

Кошки прекрасно понимают, что натворили. И громкий голос — это только страх, а не обучение.

"Щелчка пальцами достаточно, чтобы показать недовольство", — говорит Анн-Клэр.

6. Не использовать воду как наказание

Разбрызгивание воды — не игра и не метод воспитания. Кошка воспринимает это как агрессию и может надолго запомнить, что распылитель — враг. Даже звук флакона может вызвать стресс.

7. Не забывать про лоток

Кошка — чистюля до мозга костей. Грязный лоток для неё - как грязный общественный туалет для человека.

"Чем чаще вы чистите — 2-3 раза в день — тем охотнее кошка туда ходит", — подчёркивает специалист.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

