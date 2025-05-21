Обидеть кошку легко: 7 привычек, которые кажутся милыми, а на деле — тревожат и пугают

Ветеринар и специалист по поведению кошек Анн-Клэр Ганьон каждый год помогает сотням пушистых пациентов. И точно знает, какие привычки владельцев могут превращать жизнь кошки в стресс. Вот что она никогда не станет делать со своей кошкой — и объясняет, почему.
"Нет никакого смысла подстригать или выдёргивать усы!" — говорит Ганьон.
Это не просто украшение, а чувствительный орган, как радар: усы помогают кошке ориентироваться, ощущать движение воздуха и даже "видеть" в темноте. Лезть к ним — всё равно что человеку залить цемент в уши.
"Поцелуй звучит как "чмок", а в кошачьем мире этот звук похож на угрозу", — объясняет ветеринар.
Даже если вы целуете кошку с любовью, она может воспринять это как стресс и… оставить вас с поцарапанным носом.
Ветеринар никогда не берёт кошку на руки просто так. Только если нужно. И даже если кошка кажется не против, она должна всегда иметь возможность спокойно уйти. Кошки не любят лишения свободы — даже минутного.
"Я не закрываю двери в доме, кроме сушилки и стиральной машины".
Закрытая дверь для кошки — как запретный плод. А ещё - ограничение свободы, которое она чувствует всем телом.
Кошки прекрасно понимают, что натворили. И громкий голос — это только страх, а не обучение.
"Щелчка пальцами достаточно, чтобы показать недовольство", — говорит Анн-Клэр.
Разбрызгивание воды — не игра и не метод воспитания. Кошка воспринимает это как агрессию и может надолго запомнить, что распылитель — враг. Даже звук флакона может вызвать стресс.
Кошка — чистюля до мозга костей. Грязный лоток для неё - как грязный общественный туалет для человека.
"Чем чаще вы чистите — 2-3 раза в день — тем охотнее кошка туда ходит", — подчёркивает специалист.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.