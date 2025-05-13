Глубоководный каннибал: редкий алепизавр появился на побережье США

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На побережье американского штата Орегон обнаружили редкую клыкастую рыбу длиной около полутора метров. Существо заметил местный житель, увлекающийся морской биологией, который сфотографировал находку и передал снимки в аквариум города Сисайд.

Фото: http://www.photolib.noaa.gov/htmls/fish2662.htm by Allen Shimada, NOAA NMFS OST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алепизавр

Сотрудники аквариума установили, что это длиннорылый алепизавр (Alepisaurus ferox) — редкий обитатель тёплых глубоководных районов. Представители учреждения отметили, что целого алепизавра найти крайне сложно: чаще всего мёртвые особи становятся добычей чаек вскоре после выброса на берег.

Эту рыбу прозвали "каннибалом" за её агрессивное поведение и всеядность. Она поедает других рыб, кальмаров, осьминогов и нередко проглатывает пластиковый мусор. При вскрытии в желудке алепизавра находили остатки кальмаров, осьминогов и мелкой рыбы.

Хотя длиннорылый алепизавр предпочитает тёплые глубины, он способен мигрировать на север, вплоть до Берингова моря, следуя вдоль северо-западного побережья Тихого океана. Благодаря этому таких рыб иногда находят у берегов США.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

