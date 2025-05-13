Глубоководный каннибал: редкий алепизавр появился на побережье США

На побережье американского штата Орегон обнаружили редкую клыкастую рыбу длиной около полутора метров. Существо заметил местный житель, увлекающийся морской биологией, который сфотографировал находку и передал снимки в аквариум города Сисайд.
Сотрудники аквариума установили, что это длиннорылый алепизавр (Alepisaurus ferox) — редкий обитатель тёплых глубоководных районов. Представители учреждения отметили, что целого алепизавра найти крайне сложно: чаще всего мёртвые особи становятся добычей чаек вскоре после выброса на берег.
Эту рыбу прозвали "каннибалом" за её агрессивное поведение и всеядность. Она поедает других рыб, кальмаров, осьминогов и нередко проглатывает пластиковый мусор. При вскрытии в желудке алепизавра находили остатки кальмаров, осьминогов и мелкой рыбы.
Хотя длиннорылый алепизавр предпочитает тёплые глубины, он способен мигрировать на север, вплоть до Берингова моря, следуя вдоль северо-западного побережья Тихого океана. Благодаря этому таких рыб иногда находят у берегов США.
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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