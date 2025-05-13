Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более 90 % видов птиц ведут моногамный образ жизни, но это не всегда гарантирует стабильность в отношениях. Международное исследование показало, что некоторые пары распадаются — и причины для этого весьма серьёзные.

Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лебеди

Учёные из Германии и Китая проанализировали данные о 186 видах птиц, сопоставив опубликованные исследования, показатели смертности и расстояния миграций. Выяснилось, что основными причинами "разводов" среди птиц являются измены со стороны самцов и длительные разлуки во время миграций. При этом адюльтер самок редко становился поводом для расставания.

Наиболее склонными к смене партнёра оказались ржанки, иволги, дрозды и ласточки. Самыми верными признаны буревестники, гуси, лебеди и альбатросы.

Учёные также отметили, что длительные миграции часто разлучают птиц. Партнёры могут прибывать на места гнездования в разное время, и тот, кто прилетает раньше, иногда находит себе нового спутника. Бывает и так, что птицы просто теряют друг друга в пути.

Исследователи предупреждают: глобальное потепление может увеличить число таких расставаний. Изменения климата удлиняют миграционные маршруты, повышая вероятность потери партнёра.

Уточнения

Ле́беди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

