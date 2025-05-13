Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ
Мутация из прошлого: как 9000 лет назад появилась мутация, защищающая от ВИЧ
Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами
Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте
Новый производственный цех поднимет планку: 20 тонн рыбной продукции в день
Волочкова раскрыла правду об отношениях с дочерью после свадьбы: всё не так, как вы думаете!
Садовое чудо из Японии: магнолия, которая цветёт раньше всех — и не боится русской зимы
Секрет идеальной баранины: не спалить и вовремя перевернуть
Это не магия — это Auto Hold: тормозит сам, отпускает сам

Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов

1:24
Зоосфера

Более 90 % видов птиц ведут моногамный образ жизни, но это не всегда гарантирует стабильность в отношениях. Международное исследование показало, что некоторые пары распадаются — и причины для этого весьма серьёзные.

Лебеди
Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебеди

Учёные из Германии и Китая проанализировали данные о 186 видах птиц, сопоставив опубликованные исследования, показатели смертности и расстояния миграций. Выяснилось, что основными причинами "разводов" среди птиц являются измены со стороны самцов и длительные разлуки во время миграций. При этом адюльтер самок редко становился поводом для расставания.

Наиболее склонными к смене партнёра оказались ржанки, иволги, дрозды и ласточки. Самыми верными признаны буревестники, гуси, лебеди и альбатросы.

Учёные также отметили, что длительные миграции часто разлучают птиц. Партнёры могут прибывать на места гнездования в разное время, и тот, кто прилетает раньше, иногда находит себе нового спутника. Бывает и так, что птицы просто теряют друг друга в пути.

Исследователи предупреждают: глобальное потепление может увеличить число таких расставаний. Изменения климата удлиняют миграционные маршруты, повышая вероятность потери партнёра.

Уточнения

Ле́беди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Еда и рецепты
Почему в СССР манка по утрам была обязательной? Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Последние материалы
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Как навредить урожаю по старинке: ошибки, которые передаются с огорода в огород
Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме
Лучший в мире: Toulson Court обошёл отели Бали, Вьетнама и Марокко
ТОП-5 блюд на завтрак, которые готовили бабушки СССР
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Клубника из Китая в России: рекордный российский импорт обошёл Вьетнам
Одна миска утром — и сосуды очищаются лучше, чем после диеты
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры
Скрытый океан под Марсом: что обнаружили сейсмические волны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.