Аллергия на хвостых? Вот 8 пород кошек, с которыми можно ужиться — и не чихать

Чихаете от одного взгляда на кота, но мечтаете о мурлыке на подушке? Есть хорошие новости: существуют породы кошек, которые выделяют меньше аллергических белков и могут подойти даже аллергикам. Конечно, 100% гипоаллергенных кошек не бывает, но снизить риск — вполне реально.
Виновник — белок Fel d1, который содержится в слюне и кожных выделениях кошек. Он попадает на шерсть при вылизывании, а дальше — на мебель, одежду и в воздух. У гипоаллергенных пород уровень этого белка ниже, а значит — и меньше шансов на слёзы и заложенный нос.
Сибирская. Мех пушистый, а уровень Fel d1 — минимальный. Подходит для аллергиков, которые хотят ласковую и крепкую кошку.
Цена: от 100 000 до 150 000 ₽.
Сфинкс. Без шерсти — значит, и аллергену особо не за что цепляться. Требует ухода за кожей, но зато контакт с животным минимизирует симптомы.
Цена: от 120 000 до 300 000 ₽.
Девон-рекс. Легкий кудрявый мех, почти не линяет, очень контактный. Хороший вариант для тех, кто ищет компаньона-обнимашку.
Цена: 80 000-140 000 ₽.
Бенгальская. Энергия тигра и гипоаллергенность в одном флаконе. Короткая плотная шерсть и яркая внешность.
Цена: от 100 000 до 500 000 ₽.
Даже гипоаллергенной кошке нужен особый рацион. Гипоаллергенные корма помогают сократить выработку раздражающих веществ и поддерживают здоровье кожи и шерсти.
Что выбирать:
специализированные сухие корма (с пониженным уровнем аллергенов),
гипоаллергенный влажный корм.
Перед переходом лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Цена на кошку — это только начало. Учтите:
визиты к ветеринару,
качественный корм,
гигиенические средства,
игрушки, когтеточки и миски.
Также стоит выбирать проверенных заводчиков с хорошей репутацией — это защита от сюрпризов.
Даже у гипоаллергенных пород могут быть реакции. Лучше провести несколько часов с представителем породы, чтобы убедиться, что именно на него ваш организм не отвечает приступом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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