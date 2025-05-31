Аллергия на хвостых? Вот 8 пород кошек, с которыми можно ужиться — и не чихать

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чихаете от одного взгляда на кота, но мечтаете о мурлыке на подушке? Есть хорошие новости: существуют породы кошек, которые выделяют меньше аллергических белков и могут подойти даже аллергикам. Конечно, 100% гипоаллергенных кошек не бывает, но снизить риск — вполне реально.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Почему вообще возникает аллергия на кошек

Виновник — белок Fel d1, который содержится в слюне и кожных выделениях кошек. Он попадает на шерсть при вылизывании, а дальше — на мебель, одежду и в воздух. У гипоаллергенных пород уровень этого белка ниже, а значит — и меньше шансов на слёзы и заложенный нос.

Гипоаллергенные породы, на которых стоит обратить внимание

Сибирская. Мех пушистый, а уровень Fel d1 — минимальный. Подходит для аллергиков, которые хотят ласковую и крепкую кошку.

Цена: от 100 000 до 150 000 ₽.

Сфинкс. Без шерсти — значит, и аллергену особо не за что цепляться. Требует ухода за кожей, но зато контакт с животным минимизирует симптомы.

Цена: от 120 000 до 300 000 ₽.

Девон-рекс. Легкий кудрявый мех, почти не линяет, очень контактный. Хороший вариант для тех, кто ищет компаньона-обнимашку.

Цена: 80 000-140 000 ₽.

Бенгальская. Энергия тигра и гипоаллергенность в одном флаконе. Короткая плотная шерсть и яркая внешность.

Цена: от 100 000 до 500 000 ₽.

Питание тоже имеет значение

Даже гипоаллергенной кошке нужен особый рацион. Гипоаллергенные корма помогают сократить выработку раздражающих веществ и поддерживают здоровье кожи и шерсти.

Что выбирать:

специализированные сухие корма (с пониженным уровнем аллергенов),

гипоаллергенный влажный корм.

Перед переходом лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Цена вопроса — не только в покупке

Цена на кошку — это только начало. Учтите:

визиты к ветеринару,

качественный корм,

гигиенические средства,

игрушки, когтеточки и миски.

Также стоит выбирать проверенных заводчиков с хорошей репутацией — это защита от сюрпризов.

Есть нюанс: "гипо" — не значит "ноль"

Даже у гипоаллергенных пород могут быть реакции. Лучше провести несколько часов с представителем породы, чтобы убедиться, что именно на него ваш организм не отвечает приступом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

