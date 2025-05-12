Зорсы — дикая красота природы, не предназначенная для покорности

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зорс - это гибрид, полученный от скрещивания самца зебры и самки лошади. Такие животные известны с XIX века и привлекают внимание не только внешностью, но и устойчивостью к болезням, характерным для африканских регионов.

Фото: flickr.com by Kumana @ Wild Equines, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зорс

Зорсов также называют зеброидами - этим термином обозначают любых гибридов, в чьём происхождении участвует зебра.

Внешний вид зорсов может варьироваться, но обычно они сохраняют телосложение и окраску матери-лошади с характерными полосами зебры, которые могут проявляться на отдельных участках тела.

Поведение зорсов отличается от привычных лошадей. Они склонны к недоверию, агрессии и плохо поддаются традиционным методам дрессировки. Эти особенности делают их сложными для содержания и использования в хозяйстве.

Как и большинство межвидовых гибридов, зорсы бесплодны. Это связано с разным числом хромосом у зебры и лошади, что препятствует правильному формированию половых клеток. Также у зорсов нередко проявляются признаки карликовости — ещё одна характерная черта межвидовой гибридизации.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

