Не говорите беру, пока не спросили это: главное, что нужно выяснить перед покупкой котёнка

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн-куны уверенно завоёвывают сердца, но не только они: рэгдоллы, бенгалы, британцы и бирманцы тоже в топе. Как бы ни называлась порода, которую вы выбрали, важно одно — подойти к покупке ответственно. В России, как и в любой стране, хватает недобросовестных заводчиков. Вот какие вопросы стоит задать, прежде чем забрать пушистого друга домой.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

Как понять, что перед вами не перекупщик

Почему вы выбрали эту породу? Настоящий заводчик говорит о кошках с горящими глазами.

Где живут котята? Котята должны находиться в доме, а не в клетках на балконе или в гараже.

Сколько помётов в год у кошки? Больше одного — плохо. Животное просто "доят".

Можно ли приехать в гости? Отказ — тревожный звоночек.

Когда вы на месте — обратите внимание на чистоту и поведение кошки-мамы. Она должна быть ухоженной, не бояться людей и проявлять интерес к котятам.

Что важно узнать о самом котёнке

Во сколько недель отдаёте? В России котят часто отдают с 8 недель, но идеальный возраст — 12. За это время кошка успевает привить им важные поведенческие навыки.

Какие обработки проведены? Чипирование — желательно. Вакцинация — обязательно. Глистогонка — с 3 недель и регулярно.

Чем кормите, как он себя ведёт? Обязательно расспросите и попросите немного привычного корма на первое время.

Проведите с котёнком хотя бы 10-15 минут: посмотрите, активен ли он, как реагирует на вас, нет ли слёз, насморка, тусклой шерсти.

Документы и деньги

Сколько стоит? Средняя цена породистого котёнка с документами в России — от 20-30 тысяч рублей. Слишком дешёвое предложение — почти всегда сигнал тревоги.

Есть ли договор купли-продажи? Он обязателен. В нём указываются все условия, паспортные данные сторон и информация о котёнке.

Документы на котёнка:

метрика или родословная (через клуб, зарегистрированный в WCF, CFA или TICA),

ветеринарный паспорт,

копии прививок и обработок,

при наличии — документы родителей.

Хороший заводчик всегда остаётся на связи — поможет с советом и будет рад фото вашего уже подросшего питомца. Это не просто сделка — это начало большой истории дружбы.

Уточнения

Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

