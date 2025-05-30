Не говорите беру, пока не спросили это: главное, что нужно выяснить перед покупкой котёнка

Мейн-куны уверенно завоёвывают сердца, но не только они: рэгдоллы, бенгалы, британцы и бирманцы тоже в топе. Как бы ни называлась порода, которую вы выбрали, важно одно — подойти к покупке ответственно. В России, как и в любой стране, хватает недобросовестных заводчиков. Вот какие вопросы стоит задать, прежде чем забрать пушистого друга домой.
Когда вы на месте — обратите внимание на чистоту и поведение кошки-мамы. Она должна быть ухоженной, не бояться людей и проявлять интерес к котятам.
Проведите с котёнком хотя бы 10-15 минут: посмотрите, активен ли он, как реагирует на вас, нет ли слёз, насморка, тусклой шерсти.
Сколько стоит? Средняя цена породистого котёнка с документами в России — от 20-30 тысяч рублей. Слишком дешёвое предложение — почти всегда сигнал тревоги.
Есть ли договор купли-продажи? Он обязателен. В нём указываются все условия, паспортные данные сторон и информация о котёнке.
Документы на котёнка:
Хороший заводчик всегда остаётся на связи — поможет с советом и будет рад фото вашего уже подросшего питомца. Это не просто сделка — это начало большой истории дружбы.
Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.