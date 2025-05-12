Верблюды в Австралии: как корабли пустыни захватили целый континент

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Верблюды традиционно ассоциируются с Ближним Востоком и Северной Африкой, но наибольшее количество диких верблюдов сегодня обитает в Австралии. Согласно Книге рекордов Гиннесса, именно этот континент является лидером по численности диких особей.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Верблюд смотрит в камеру

Верблюды эволюционировали в Северной Америке около 40 миллионов лет назад. Примерно 3-5 миллионов лет назад их предки пересекли Берингийский перешеек и распространились в Азии, где позднее появились современные одногорбые и двугорбые верблюды.

Около 10 тысяч лет назад американские верблюды вымерли. В XIX веке британская колониальная администрация начала завозить верблюдов в Австралию, в основном из Индии и Ближнего Востока, для работы в засушливых районах. С развитием автомобильного транспорта животные стали ненужными, и их отпустили на волю.

К началу XXI века популяция диких верблюдов в Австралии достигла миллиона особей, сделав страну крупнейшим ареалом этих животных в мире.

Сегодня дикие верблюды оказывают серьёзное влияние на экосистему Австралии. Они потребляют большое количество растительности, вытесняют местные виды и занимают водопои. Однако верблюды также способны сдерживать распространение сорных растений и уменьшать риск лесных пожаров.

Уточнения

Верблюды — род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих.

