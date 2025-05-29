Лизнул и замер: как собаки читают хозяев по запаху стоп и что в этом тревожного

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Зоосфера

Собака подошла, понюхала — и вдруг принялась с упоением лизать ваши ноги? Сначала это может показаться забавным, но за таким поведением часто скрывается гораздо больше, чем просто желание поласкаться. В мире собак это способ общения, диагностики и даже заботы. Вот почему стоит обратить внимание на такие моменты.

Собака показывает язык
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака показывает язык

1. Язык — средство общения

Для собак облизывание — это форма общения, сродни человеческой мимике. Так они взаимодействуют с окружающими и демонстрируют эмоции. Когда собака лижет ноги, она может выражать принадлежность к "стае", то есть к своей семье.

2. Проявление любви

Иногда это просто знак привязанности. Так поступают и щенки, и взрослые собаки. При этом в мозге вырабатывается окситоцин — гормон, который отвечает за чувство близости и доверия.

3. Поиск внимания

Некоторые псы используют облизывание как способ напомнить о себе: "Поиграй со мной!", "Погладь меня!" или "Я голоден!" — вот что может стоять за таким сигналом.

4. Стресс и беспокойство

Собаки, как и люди, могут прибегать к ритуалам, чтобы успокоиться. Облизывание помогает снять напряжение, особенно если питомец чувствует себя уязвимым. В этом случае поведение может быть знаком подчинения.

Но важно помнить: чрезмерное облизывание — повод насторожиться. Оно может привести к кожным проблемам или сигнализировать о тревоге.

5. Любопытство

Ваши ноги пахнут… всем. Дорогой из магазина, прогулкой, другими животными. У собак язык — не только для еды, но и для сбора информации. Особенно у щенков такое поведение — часть знакомства с миром.

6. Чуткий "врач"

Были случаи, когда собаки чувствовали болезнь до её выявления врачами. Их обоняние способно улавливать изменения, связанные с диабетом, инфекцией или даже онкологией.

7. Удовольствие

Во время облизывания в мозгу собаки выделяются эндорфины — гормоны счастья. Это снижает тревожность и усиливает привязанность к человеку.

А если не хочется

Если вам не нравится такое поведение, вот что можно сделать:

  • отвлечь игрушкой,

  • похвалить за прекращение,

  • исключить стресс,

  • при необходимости — проконсультироваться с ветеринаром.

Главное — не ругать, а понять. За облизыванием стоит больше, чем просто странная привычка. Это способ сказать: "Ты для меня важен".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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