Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Устрицы, как и другие моллюски, увеличивают свои раковины по мере роста. Этот процесс происходит благодаря мантии - тонкому слою ткани, который выделяет карбонат кальция и органические белки для формирования прочной оболочки.

Фото: commons.wikimedia.org by TheAnnAnn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жемчужные бусы

Раковина устрицы состоит из трёх слоёв: белковой надкостницы, призматического слоя и перламутрового слоя. Именно перламутр с его переливающимся блеском широко используется для создания украшений и декоративных изделий.

Жемчуг формируется внутри устрицы в ответ на раздражение. Когда инородное тело попадает между мантией и внутренней стороной раковины, устрица начинает покрывать его слоями перламутра. Для образования натуральной жемчужины диаметром до 5 миллиметров требуется не менее 24 месяцев.

Размеры жемчужин варьируются от 1 до 7 миллиметров. Экземпляры диаметром свыше 10 миллиметров считаются редкими и особенно ценными.

Жемчужины классифицируются по блеску, толщине перламутра, форме и цвету. Цветовая палитра включает белые, чёрные, серые, красные, синие и зелёные оттенки. Чёрные жемчужины особенно ценятся и чаще всего встречаются в южной части Тихого океана.

Уточнения

У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания.

