Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту

Устрицы, как и другие моллюски, увеличивают свои раковины по мере роста. Этот процесс происходит благодаря мантии - тонкому слою ткани, который выделяет карбонат кальция и органические белки для формирования прочной оболочки.
Раковина устрицы состоит из трёх слоёв: белковой надкостницы, призматического слоя и перламутрового слоя. Именно перламутр с его переливающимся блеском широко используется для создания украшений и декоративных изделий.
Жемчуг формируется внутри устрицы в ответ на раздражение. Когда инородное тело попадает между мантией и внутренней стороной раковины, устрица начинает покрывать его слоями перламутра. Для образования натуральной жемчужины диаметром до 5 миллиметров требуется не менее 24 месяцев.
Размеры жемчужин варьируются от 1 до 7 миллиметров. Экземпляры диаметром свыше 10 миллиметров считаются редкими и особенно ценными.
Жемчужины классифицируются по блеску, толщине перламутра, форме и цвету. Цветовая палитра включает белые, чёрные, серые, красные, синие и зелёные оттенки. Чёрные жемчужины особенно ценятся и чаще всего встречаются в южной части Тихого океана.
У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания.
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