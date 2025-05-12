Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему похудел Евгений Петросян: мнение врача-сексолога
Редкая улитка из Новой Зеландии попала в объектив: удивительное размножение шокировало учёных
Птицы — не единственные союзники: откройте для себя невидимых защитников урожая
Суд оштрафует Google на сотни миллионов: Sports.ru восстановят доступ
Ozempic работает не только с телом: что происходит с психикой во время лечения
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12

Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту

1:24
Зоосфера

Устрицы, как и другие моллюски, увеличивают свои раковины по мере роста. Этот процесс происходит благодаря мантии - тонкому слою ткани, который выделяет карбонат кальция и органические белки для формирования прочной оболочки.

Жемчужные бусы
Фото: commons.wikimedia.org by TheAnnAnn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жемчужные бусы

Раковина устрицы состоит из трёх слоёв: белковой надкостницы, призматического слоя и перламутрового слоя. Именно перламутр с его переливающимся блеском широко используется для создания украшений и декоративных изделий.

Жемчуг формируется внутри устрицы в ответ на раздражение. Когда инородное тело попадает между мантией и внутренней стороной раковины, устрица начинает покрывать его слоями перламутра. Для образования натуральной жемчужины диаметром до 5 миллиметров требуется не менее 24 месяцев.

Размеры жемчужин варьируются от 1 до 7 миллиметров. Экземпляры диаметром свыше 10 миллиметров считаются редкими и особенно ценными.

Жемчужины классифицируются по блеску, толщине перламутра, форме и цвету. Цветовая палитра включает белые, чёрные, серые, красные, синие и зелёные оттенки. Чёрные жемчужины особенно ценятся и чаще всего встречаются в южной части Тихого океана.

Уточнения

У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания. 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Почему похудел Евгений Петросян: мнение врача-сексолога
Редкая улитка из Новой Зеландии попала в объектив: удивительное размножение шокировало учёных
Птицы — не единственные союзники: откройте для себя невидимых защитников урожая
Суд оштрафует Google на сотни миллионов: Sports.ru восстановят доступ
Ozempic работает не только с телом: что происходит с психикой во время лечения
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12
Простое и безопасное средство: как защитить капусту от гусениц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.