Постельные клопы эволюционируют: учёные нашли тревожные доказательства

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавние исследования показали, что постельные клопы обладают генной мутацией, которая помогает им сопротивляться действию инсектицидов и способствует их стремительному распространению.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Открытие произошло случайно, когда энтомолог Уоррен Бут анализировал образцы клопов и предположил, что их устойчивость может быть схожа с механизмами защиты немецких тараканов и белых мух.

После Второй мировой войны, когда использование пестицида ДДТ было запрещено, популяция постельных клопов практически исчезла. Однако с течением времени численность клопов вновь возросла, а современные инсектициды оказались малоэффективными.

Хотя постельные клопы не являются переносчиками болезней, их укусы вызывают зуд и раздражение, а избавиться от них чрезвычайно сложно.

Команда исследователей из Virginia Tech под руководством аспирантки Камиллы Блок изучила 134 популяции клопов и выявила уникальную генетическую мутацию в нервных клетках у двух образцов. Это первое подобное открытие для постельных клопов, дающее ключ к пониманию их устойчивости.

Интересно, что эта мутация могла появиться благодаря эволюции, связанной с домашними животными, которые спали рядом с людьми после обработки от блох.

Уточнения

Посте́льный клоп — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.

