Грустный день для природы: как Европа пересматривает защиту диких животных

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Европейский парламент проголосовал за снижение уровня охраны волков в странах Европейского Союза. Решение поддержали почти две трети депутатов: 371 — "за", 162 — "против", 37 — воздержались.

Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Теперь волки переходят из категории "строго охраняемых" в категорию "охраняемых". Этот шаг был одобрен центристскими и правыми политическими силами, которые назвали его "фантастической новостью" для фермеров, часто сталкивающихся с нападениями волков на скот.

Однако природоохранные организации резко раскритиковали решение, указав на его политическую мотивированность и отсутствие научного обоснования. По мнению экологов, это популистская мера, подрывающая усилия по защите биоразнообразия, выстраивавшиеся десятилетиями.

День голосования экологи назвали "грустным днём для дикой природы Европы" и заявили, что приоритет был отдан краткосрочным интересам в ущерб долгосрочному устойчивому развитию.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

