Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудение за 7 дней оборачивается трагедией: организм не прощает спешки
В Москве состоялась премьера фильма "Казаки России: Отечество, Вера, Традиции"
Кислая почва — кислый урожай: как не влететь на грядках весной
ТОП-5 грузовиков СССР, на которых никто не хотел ездить
Подоконник пожелтел и в пятнах? Эти два способа вернут ему белизну за 15 минут
Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами
Лучшее спортивное комбо для женского здоровья: вот что такое йогилатес
Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок

Грустный день для природы: как Европа пересматривает защиту диких животных

1:06
Зоосфера

Европейский парламент проголосовал за снижение уровня охраны волков в странах Европейского Союза. Решение поддержали почти две трети депутатов: 371 — "за", 162 — "против", 37 — воздержались.

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Теперь волки переходят из категории "строго охраняемых" в категорию "охраняемых". Этот шаг был одобрен центристскими и правыми политическими силами, которые назвали его "фантастической новостью" для фермеров, часто сталкивающихся с нападениями волков на скот.

Однако природоохранные организации резко раскритиковали решение, указав на его политическую мотивированность и отсутствие научного обоснования. По мнению экологов, это популистская мера, подрывающая усилия по защите биоразнообразия, выстраивавшиеся десятилетиями.

День голосования экологи назвали "грустным днём для дикой природы Европы" и заявили, что приоритет был отдан краткосрочным интересам в ущерб долгосрочному устойчивому развитию.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Цветы и растения
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
ТОП-5 грузовиков СССР, на которых никто не хотел ездить
Подоконник пожелтел и в пятнах? Эти два способа вернут ему белизну за 15 минут
Грустный день для природы: как Европа пересматривает защиту диких животных
Весной сыплю скорлупу под сливу и вишню — и деревья усыпаны плодами
Лучшее спортивное комбо для женского здоровья: вот что такое йогилатес
Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Орбакайте показала архивное фото с Пугачёвой в честь дня матери
Забудьте о дорогих брендах! Этот одеколон уже 200 лет в центре внимания
Падение Harley-Davidson: от культового байка до истории поражения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.