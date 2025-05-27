Миска полная, а кошка недовольна: где теряется вкус жизни и как вернуть энергию пушистой подруге

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что нужно кошке, чтобы быть бодрой, игривой и здоровой? Не только любовь и уют, но и правильное питание. Идеальный рацион для кошки — это не просто "влажный или сухой корм", а тщательно сбалансированная комбинация белков, жиров, воды и совсем чуть-чуть углеводов. Разберёмся, какие питательные вещества действительно жизненно важны для пушистой гурманки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Белки: фундамент кошачьей энергии

Кошки — прирождённые хищники, и их организм буквально заточен под животный белок. Он нужен для:

здоровой шерсти, кожи, мышц и связок,

производства ферментов, гормонов и антител,

и даже для работы сердца и мозга.

Особое внимание — 11 незаменимым аминокислотам, которые кошка должна получать из пищи: таурин (поддержка сердца и зрения), аргинин (вывод токсинов), триптофан (регуляция сна и настроения) и другие. Растительные белки не дадут нужного эффекта — только мясо.

Жиры: и энергия, и здоровье

Кошачий организм нуждается в жирах не меньше, чем в белке. Они:

поддерживают кожу и шерсть,

участвуют в построении нервной системы,

помогают усваивать жирорастворимые витамины.

Особую ценность имеют омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые можно найти в животном жире и рыбьем масле. Норма жира в корме для взрослых кошек — около 9%.

Углеводы: чем меньше, тем лучше

В отличие от собак (и уж тем более — людей), кошки почти не нуждаются в углеводах. Их энергетика устроена так, что тело добывает силу из белка и жира. А излишек углеводов — это путь к лишнему весу и диабету. Важно выбирать корм с минимальным содержанием углеводов, особенно если питомец склонен к полноте.

Совет: сухой корм — источник большего количества углеводов. Влажный — менее углеводный, и потому более "кошачий" по природе.

Вода: жизненно важная, но недооценённая

Кошки пьют меньше, чем им положено, особенно если питаются сухим кормом. А вода участвует буквально в каждой клетке и процессе. Норма — около 50-60 мл на каждый килограмм веса в сутки (включая воду из еды).

Если кошка игнорирует миску, попробуйте фонтанчик с проточной водой — многим он нравится больше.

Главное — индивидуальность

Каждая кошка — особенная. Её рацион должен подстраиваться под возраст, активность, породу и состояние здоровья. А любые изменения в поведении, аппетите или потреблении воды — сигнал для визита к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

