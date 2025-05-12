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Черная мамба: смертельная молния Африки, о которой стоит знать каждому

1:12
Зоосфера

Черная мамба - одна из самых опасных змей на Земле, известная своей агрессивностью и невероятной скоростью. Несмотря на название, её окраска варьируется от серой до тёмно-коричневой, а вот ротовая полость действительно чёрного цвета.

черная мамба
Фото: Own work by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черная мамба

Эта змея может достигать длины до 4,3 метра. Её гладкая, блестящая чешуя придаёт чёрной мамбе устрашающий вид. Молодые особи имеют более светлую окраску, которая темнеет с возрастом. Глаза змеи среднего размера с круглыми зрачками, а голова плоская и вытянутая. В дикой природе черные мамбы живут до 11 лет, сохраняя свою молниеносную реакцию и грозный характер.

Ареал обитания охватывает Африку к югу от Сахары. Чёрные мамбы предпочитают саванны и скалистые холмы, придерживаясь определённых территорий для охоты и отдыха.

Рацион включает мелких млекопитающих и птиц. Охотясь, чёрная мамба использует скорость и ядовитый укус для стремительного обездвиживания добычи.

Уточнения

Чёрная ма́мба — ядовитая змея, распространённая в Африке.

Автор Дмитрий Тезнев
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