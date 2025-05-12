Черная мамба: смертельная молния Африки, о которой стоит знать каждому

Черная мамба - одна из самых опасных змей на Земле, известная своей агрессивностью и невероятной скоростью. Несмотря на название, её окраска варьируется от серой до тёмно-коричневой, а вот ротовая полость действительно чёрного цвета.
Эта змея может достигать длины до 4,3 метра. Её гладкая, блестящая чешуя придаёт чёрной мамбе устрашающий вид. Молодые особи имеют более светлую окраску, которая темнеет с возрастом. Глаза змеи среднего размера с круглыми зрачками, а голова плоская и вытянутая. В дикой природе черные мамбы живут до 11 лет, сохраняя свою молниеносную реакцию и грозный характер.
Ареал обитания охватывает Африку к югу от Сахары. Чёрные мамбы предпочитают саванны и скалистые холмы, придерживаясь определённых территорий для охоты и отдыха.
Рацион включает мелких млекопитающих и птиц. Охотясь, чёрная мамба использует скорость и ядовитый укус для стремительного обездвиживания добычи.
Чёрная ма́мба — ядовитая змея, распространённая в Африке.
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