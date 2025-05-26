Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собаку мутит, поносит или просто "что-то не то съел", на помощь приходит проверенное временем средство — простая варёная курица с рисом. Это не бабушкин совет, а рекомендация, которую часто дают ветеринары. Почему? Потому что это мягкое, легкоусвояемое сочетание позволяет желудку собаки "вздохнуть" и восстановиться без лишнего стресса.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака и еда

Почему именно курица с рисом

Курица — источник лёгкого белка, особенно если использовать филе без кожи, костей и жира.

Белый рис — углеводы без сюрпризов, которые обволакивают желудок и помогают при поносе.

Вместе они образуют идеальное "щадящее меню" при проблемах с ЖКТ.

Но важно соблюдать нюансы.

Как готовить правильно

Курица варится до полной готовности (внутри минимум 74 °C), без соли, специй и масла.

Рис — только белый, не бурый, не ароматный, без масла и приправ.

Смешивать лучше в пропорции 2:1 — две части риса на одну часть курицы.

Сколько и как часто давать

Ориентируйтесь на 2-3% от веса собаки в день. Например, питомцу весом 10 кг нужно около 250 г готовой смеси: примерно 165 г риса и 85 г курицы. Делите это количество на 3-4 небольших порции в течение дня.

Такую диету применяют не дольше 2-3 дней — ровно столько, сколько нужно, чтобы стул стал плотнее. После этого постепенно возвращайте обычный корм, иначе резкий переход может вызвать новый сбой:

День 1: 75% курицы с рисом + 25% привычного корма

День 2: 50/50

День 3: 25% диеты + 75% корма

День 4: полностью на обычный рацион

Когда бежать к ветеринару

Если понос не проходит дольше трёх дней, или добавляются другие тревожные сигналы (рвота, кровь в кале, вялость, отказ от еды) — самолечение заканчивается. Это уже повод для обследования.

Также не забывайте: курица с рисом — временное решение, а не полноценный рацион. При регулярных проблемах ЖКТ лучше подобрать специальное лечебное питание.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

