Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары

Когда собаку мутит, поносит или просто "что-то не то съел", на помощь приходит проверенное временем средство — простая варёная курица с рисом. Это не бабушкин совет, а рекомендация, которую часто дают ветеринары. Почему? Потому что это мягкое, легкоусвояемое сочетание позволяет желудку собаки "вздохнуть" и восстановиться без лишнего стресса.
Курица — источник лёгкого белка, особенно если использовать филе без кожи, костей и жира.
Белый рис — углеводы без сюрпризов, которые обволакивают желудок и помогают при поносе.
Вместе они образуют идеальное "щадящее меню" при проблемах с ЖКТ.
Но важно соблюдать нюансы.
Курица варится до полной готовности (внутри минимум 74 °C), без соли, специй и масла.
Рис — только белый, не бурый, не ароматный, без масла и приправ.
Смешивать лучше в пропорции 2:1 — две части риса на одну часть курицы.
Ориентируйтесь на 2-3% от веса собаки в день. Например, питомцу весом 10 кг нужно около 250 г готовой смеси: примерно 165 г риса и 85 г курицы. Делите это количество на 3-4 небольших порции в течение дня.
Такую диету применяют не дольше 2-3 дней — ровно столько, сколько нужно, чтобы стул стал плотнее. После этого постепенно возвращайте обычный корм, иначе резкий переход может вызвать новый сбой:
День 1: 75% курицы с рисом + 25% привычного корма
День 2: 50/50
День 3: 25% диеты + 75% корма
День 4: полностью на обычный рацион
Если понос не проходит дольше трёх дней, или добавляются другие тревожные сигналы (рвота, кровь в кале, вялость, отказ от еды) — самолечение заканчивается. Это уже повод для обследования.
Также не забывайте: курица с рисом — временное решение, а не полноценный рацион. При регулярных проблемах ЖКТ лучше подобрать специальное лечебное питание.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.