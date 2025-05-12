От священных существ до жертв суеверий: черные кошки в истории человечества

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Древнем Египте кошки всех окрасов пользовались особым почитанием. Убийство кошки, даже случайное, каралось смертью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

С распространением христианства в Европе отношение к кошкам изменилось. Языческие традиции утратили силу, и животные, ранее ассоциировавшиеся с божествами, стали объектами гонений.

В Средние века особенно пострадали черные кошки. В 1233 году Папа Григорий IX объявил их воплощением дьявола. Это привело к массовым сожжениям черных кошек на кострах в ходе религиозных праздников. К XIV веку численность черных кошек в Европе резко сократилась, что способствовало росту популяции грызунов и распространению эпидемий.

Связь между черными кошками и ведьмами закрепилась в народных поверьях. Владение черной кошкой могло стать смертельным обвинением во времена охоты на ведьм, например, во время процессов в Салеме.

Даже сегодня мифы о черных кошках продолжают влиять на судьбы животных. По данным организации по защите животных, черные кошки чаще оказываются в приютах из-за сохраняющихся предрассудков.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

