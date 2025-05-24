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Пёс ест всё, что валяется под ногами? Есть один трюк, который может спасти ему жизнь

Зоосфера

Вы идёте на прогулку с любимцем, он нюхает землю — и вдруг что-то хватает и глотает. Прежде чем вы успеете понять, что это было, может случиться беда. К сожалению, отравленные приманки и испорченные продукты подстерегают собак буквально на каждом шагу. Но есть способ научить питомца не трогать то, что лежит на земле — и это может однажды спасти ему жизнь.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Простая привычка — мощная защита

Речь идёт об упражнении, которое приучает собаку игнорировать найденную еду. Начинать стоит дома, где меньше отвлекающих факторов. Разложите на полу кусочки еды, которые собаке не особенно нравятся — яблоко, банан или иной нелюбимый продукт. Поводок не обязателен на первых этапах, но потом он поможет имитировать прогулку.

Проходите мимо "приманок" с собакой, давая ей выбранную команду — например, "нельзя", "не трогай" или "фу". Важно, чтобы команда звучала чётко и одинаково. Сразу после этого вручайте лакомство, от которого она не сможет отказаться — пусть это будет деликатес, который она получает редко, но обожает.

Повышаем ставки

Когда команда усвоена, усложните задачу: замените нейтральные кусочки на то, от чего ваш пёс обычно теряет голову — ветчина, курочка, индейка. Повторяйте упражнение в разных локациях: сначала в спокойных — например, на балконе или в подъезде, а потом в местах с отвлекающими запахами и звуками — например, в парке.

О чём важно помнить

Упражнение требует терпения. Не расстраивайтесь, если сначала собака не реагирует. Постепенность и системность — ваши союзники. Собаки, как дети: могут не понять с первого раза, но однажды обязательно усвоят урок.

Также важно помнить: безопасность собаки — ваша ответственность. Обращайте внимание на окружающую обстановку, следите, что оказывается у неё под носом, и не пренебрегайте командой даже на знакомых маршрутах.

Это не просто трюк, это — навык, который может спасти жизнь. Если возникнут трудности, не стесняйтесь обратиться к кинологу: иногда поддержка специалиста даёт быстрые и стойкие результаты.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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