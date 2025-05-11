Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа как после салона, энергия как после трёх кофе: всего одна водная привычка
Лунный календарь для садоводов: лучшие дни для посева моркови и свеклы в мае 2025
Мухи забудут дорогу к вашему дому: простой способ, который работает мгновенно
Он стал легендой в прошлом году, а теперь — начинает новую жизнь
Спартак в кризисе? Губерниев обвинил игроков в трусости после проигрыша клубу Динамо
Самый необычный момент моей биографии: Шнуров рассказал о случае на своём концерте
Не тратьте деньги зря! Эти натуральные масла спасают от растяжек лучше кремов
Не дайте хакерам шанса: 5 тревожных признаков взлома веб-камеры
Лондон не спит: почему именно это кафе стало лучшим в городе

Бизоны в Йеллоустоне: турист пострадал из-за нарушения дистанции

1:12
Зоосфера

В Йеллоустонском национальном парке 47-летний мужчина из Кейп-Корал, штат Флорида, получил травмы после того, как подошёл слишком близко к бизону. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Зубр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зубр

Бизоны - крупнейшие наземные млекопитающие Северной Америки - обитают в Йеллоустоне с доисторических времён. Численность популяции в парке составляет около 5400 особей. Несмотря на внешнюю спокойность, бизоны остаются дикими животными и могут проявлять агрессию при нарушении их личного пространства.

Служба национальных парков напоминает: туристам следует держаться на расстоянии не менее 23 метров от бизонов и не менее 91 метра от медведей и волков.

В прошлом году в Йеллоустоне было зарегистрировано несколько инцидентов с участием бизонов. Этот случай стал первым в 2025 году. Бизоны ежегодно наносят больше травм посетителям парка, чем любые другие животные. Сотрудники парка призывают туристов соблюдать дистанцию и уважать дикую природу.

Уточнения

Бизо́н — вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих. 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Садоводство, цветоводство
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов Аудио 
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Недвижимость
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Кожа как после салона, энергия как после трёх кофе: всего одна водная привычка
Бизоны в Йеллоустоне: турист пострадал из-за нарушения дистанции
Лунный календарь для садоводов: лучшие дни для посева моркови и свеклы в мае 2025
Мухи забудут дорогу к вашему дому: простой способ, который работает мгновенно
Он стал легендой в прошлом году, а теперь — начинает новую жизнь
Спартак в кризисе? Губерниев обвинил игроков в трусости после проигрыша клубу Динамо
Самый необычный момент моей биографии: Шнуров рассказал о случае на своём концерте
Не тратьте деньги зря! Эти натуральные масла спасают от растяжек лучше кремов
Не дайте хакерам шанса: 5 тревожных признаков взлома веб-камеры
Лондон не спит: почему именно это кафе стало лучшим в городе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.