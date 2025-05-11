Бизоны в Йеллоустоне: турист пострадал из-за нарушения дистанции

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Йеллоустонском национальном парке 47-летний мужчина из Кейп-Корал, штат Флорида, получил травмы после того, как подошёл слишком близко к бизону. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зубр

Бизоны - крупнейшие наземные млекопитающие Северной Америки - обитают в Йеллоустоне с доисторических времён. Численность популяции в парке составляет около 5400 особей. Несмотря на внешнюю спокойность, бизоны остаются дикими животными и могут проявлять агрессию при нарушении их личного пространства.

Служба национальных парков напоминает: туристам следует держаться на расстоянии не менее 23 метров от бизонов и не менее 91 метра от медведей и волков.

В прошлом году в Йеллоустоне было зарегистрировано несколько инцидентов с участием бизонов. Этот случай стал первым в 2025 году. Бизоны ежегодно наносят больше травм посетителям парка, чем любые другие животные. Сотрудники парка призывают туристов соблюдать дистанцию и уважать дикую природу.

Уточнения

Бизо́н — вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих.

