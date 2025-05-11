Битва за выживание: белаландский хамелеон на грани исчезновения

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Белаландский хамелеон (Furcifer belalandaensis) - один из самых редких видов рептилий в мире. Его ареал ограничен всего четырьмя квадратными километрами на Мадагаскаре.

Фото: Own work by Andrinivo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белаландский хамелеон

Этот уникальный эндемик страдает от разрушения среды обитания, прежде всего из-за вырубки деревьев для производства древесного угля. Ранее, до 1994 года, белаландские хамелеоны активно использовались в качестве домашних питомцев, что также негативно сказалось на численности популяции.

К 2025 году белаландский хамелеон официально входит в число наиболее угрожаемых видов на планете. Учёные, возглавляемые Хаджанией Расолоарисон, занимаются сбором данных о его распространении. Недавно команда обнаружила новую популяцию примерно в пяти километрах от ранее известного ареала.

Несмотря на тревожную ситуацию, исследователи сохраняют надежду. Они работают над защитой новой территории обитания и активно сотрудничают с местными жителями для сохранения естественной среды. Дэвид Эмметт из организации Hempel Foundation подчёркивает, что усилия по защите природы играют ключевую роль в борьбе за выживание белаландского хамелеона. Шанс на спасение этого уникального вида всё ещё остаётся.

Уточнения

Хамелео́ны — семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни.

