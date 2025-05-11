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Когда у попугая больше друзей, чем у тебя: кто больше свистит — тот больше дружит

1:14
Зоосфера

Попугаи-монахи, родом из Южной Америки, отлично адаптировались к жизни в городах и часто гнездятся большими колониями. Наблюдая за ними, можно услышать разнообразные свисты, визги и резкие крики, которыми они активно обмениваются.

Зеленопохвостый попугай
Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зеленопохвостый попугай

Исследования показали: попугаи с широкими социальными связями используют более богатый набор звуков. Учёные, изучавшие поведение попугаев в Барселоне, выяснили, что птицы, живущие в крупных группах, обладают более сложным вокальным репертуаром. Особенно заметна активность самок — они издают больше различных звуков, подчёркивая своё участие в социальных взаимодействиях.

Интересно, что близкие друзья среди попугаев реже копируют звуки друг друга. Это может указывать на стремление сохранить индивидуальность в плотном сообществе.

Чем крупнее колония, тем сложнее становится система общения. Сложные звуковые сигналы помогают попугаям координировать действия и распознавать друг друга среди множества особей. Понимание этой вокальной системы открывает новые перспективы в изучении социальной жизни птиц.

Уточнения

Попугаеобра́зные — отряд птиц из инфракласса новонёбных. 

Автор Дмитрий Тезнев
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