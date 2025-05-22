Ваша кошка мило урчала, а потом укусила? Возможно, вы просто не поняли предупреждение

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лежите на диване, гладите мурлыкающее пушистое счастье — и вдруг… укус! Ни с того ни с сего. Без предупреждения. Глаза у кошки невинные, а вы уже потираете пострадавшее место. Что это было?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

На самом деле кошачьи укусы — вовсе не всегда проявление агрессии. Чаще это способ общения, игра или реакция на что-то, что вы не заметили. Разбираемся, что именно.

Когда кусается котёнок

Маленькие хищники учатся через укусы.

Они тренируют охотничьи инстинкты.

Пробуют зубы во время прорезывания.

Учатся взаимодействовать с другими.

Но позволять кусать руки — плохая идея. То, что сейчас мило, позже станет проблемой. Лучше предложите безопасные игрушки, а в игру включайте "заменители добычи" — мышки, перья и всё, что можно грызть без последствий.

Игра, которая зашла слишком далеко

Даже взрослые кошки могут внезапно укусить во время веселья. Особенно если играют без выхода на улицу — энергия ищет способ разрядки. Укусы, запрыгивания, удары лапой — это охота по расписанию.

Совет: пусть в доме будет много игрушек, а в играх давайте кошке побеждать — иначе агрессия может усилиться.

Укусы во время ласк

Лежала, мурлыкала, и вдруг цапнула? Это может быть "поцелуй сквозь зубы". Или точнее — "Хватит гладить, надоело!"

Часто перед этим кошка:

Дёргает хвостом

Прижимает уши

Напрягает тело

Научитесь считывать сигналы, и таких укусов станет меньше.

Укусы "по любви"

Некоторые кошки слегка прикусывают в знак привязанности — это напоминает поведение кошек-мам с котятами.

Если не больно — просто уберите руку. Это их способ сказать: "ты — моя".

Укусы от страха и агрессии

Если кошка шипит, изгибает спину, прижимается к полу — она в обороне. И если угол загнан — будет кусать всерьёз.

Лучшее, что можно сделать — отступить и не усугублять.

И главное: не наказывайте. Кошка не поймёт, а ситуация станет только хуже.

Как избежать укусов

Уважайте личные границы

Играйте правильно, без рук и ног

Читайте сигналы тела

Будьте последовательны в правилах

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

