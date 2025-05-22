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Ваша кошка мило урчала, а потом укусила? Возможно, вы просто не поняли предупреждение

2:25
Зоосфера

Лежите на диване, гладите мурлыкающее пушистое счастье — и вдруг… укус! Ни с того ни с сего. Без предупреждения. Глаза у кошки невинные, а вы уже потираете пострадавшее место. Что это было?

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

На самом деле кошачьи укусы — вовсе не всегда проявление агрессии. Чаще это способ общения, игра или реакция на что-то, что вы не заметили. Разбираемся, что именно.

Когда кусается котёнок

Маленькие хищники учатся через укусы.

  • Они тренируют охотничьи инстинкты.

  • Пробуют зубы во время прорезывания.

  • Учатся взаимодействовать с другими.

Но позволять кусать руки — плохая идея. То, что сейчас мило, позже станет проблемой. Лучше предложите безопасные игрушки, а в игру включайте "заменители добычи" — мышки, перья и всё, что можно грызть без последствий.

Игра, которая зашла слишком далеко

Даже взрослые кошки могут внезапно укусить во время веселья. Особенно если играют без выхода на улицу — энергия ищет способ разрядки. Укусы, запрыгивания, удары лапой — это охота по расписанию.
Совет: пусть в доме будет много игрушек, а в играх давайте кошке побеждать — иначе агрессия может усилиться.

Укусы во время ласк

Лежала, мурлыкала, и вдруг цапнула? Это может быть "поцелуй сквозь зубы". Или точнее — "Хватит гладить, надоело!"
Часто перед этим кошка:

  • Дёргает хвостом

  • Прижимает уши

  • Напрягает тело

Научитесь считывать сигналы, и таких укусов станет меньше.

Укусы "по любви"

Некоторые кошки слегка прикусывают в знак привязанности — это напоминает поведение кошек-мам с котятами.
Если не больно — просто уберите руку. Это их способ сказать: "ты — моя".

Укусы от страха и агрессии

Если кошка шипит, изгибает спину, прижимается к полу — она в обороне. И если угол загнан — будет кусать всерьёз.
Лучшее, что можно сделать — отступить и не усугублять.
И главное: не наказывайте. Кошка не поймёт, а ситуация станет только хуже.

Как избежать укусов

  • Уважайте личные границы

  • Играйте правильно, без рук и ног

  • Читайте сигналы тела

  • Будьте последовательны в правилах

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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