Собака меняет цвет? Это не магия — вот что на самом деле происходит с её шерстью

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сначала это может показаться мелочью: шерсть собаки вдруг тускнеет, появляются пятна или волосы начинают выпадать. Но внешний вид питомца — это зеркало его здоровья, и игнорировать такие изменения точно не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ховаварт

Когда это нормально

В некоторых случаях изменения цвета и структуры шерсти — естественны:

Возраст. С возрастом у собак, как и у людей, появляется седина, особенно на морде. Шерсть может стать более жёсткой или тусклой.

Воздействие солнца. УФ-лучи постепенно выжигают пигмент, особенно у собак со светлой шерстью. Иногда появляются рыжеватые оттенки, которых раньше не было.

Слёзные пятна. Красноватые разводы под глазами — обычное явление у собак со светлой шерстью. Это результат пигмента порфирина, содержащегося в слезах.

А вот тут уже стоит насторожиться

Нехватка железа и плохое питание. Несбалансированный рацион может привести к тому, что шерсть тускнеет, редеет и теряет естественный цвет. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы влияет на общее состояние собаки: шерсть выпадает, появляется себорея, собака становится вялой. Это одно из самых частых гормональных нарушений у взрослых псов. Паразиты и клещи. Раздражения, зуд, покраснения, облысения — всё это может быть вызвано микроскопическими паразитами. Особенно если питомец чешется и выглядит беспокойным. Рак. Онкологические процессы нередко влияют на состояние шерсти — она редеет, становится ломкой и тусклой.

Что можно сделать

Питайтесь с умом: качественный корм или рацион, подобранный ветеринаром, — половина успеха. Никаких экспериментов без одобрения специалиста.

Уход и гигиена: регулярное расчёсывание не только убирает мёртвую шерсть, но и стимулирует кровообращение.

Защита от солнца: есть специальные кремы для собак, особенно если ваш пёс — любитель погреться на открытом воздухе.

Ежегодные визиты к ветеринару: это не роскошь, а необходимость. Ранняя диагностика может спасти не только шерсть, но и жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

