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Собака меняет цвет? Это не магия — вот что на самом деле происходит с её шерстью

2:25
Зоосфера

Сначала это может показаться мелочью: шерсть собаки вдруг тускнеет, появляются пятна или волосы начинают выпадать. Но внешний вид питомца — это зеркало его здоровья, и игнорировать такие изменения точно не стоит.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Когда это нормально

В некоторых случаях изменения цвета и структуры шерсти — естественны:

  • Возраст. С возрастом у собак, как и у людей, появляется седина, особенно на морде. Шерсть может стать более жёсткой или тусклой.

  • Воздействие солнца. УФ-лучи постепенно выжигают пигмент, особенно у собак со светлой шерстью. Иногда появляются рыжеватые оттенки, которых раньше не было.

  • Слёзные пятна. Красноватые разводы под глазами — обычное явление у собак со светлой шерстью. Это результат пигмента порфирина, содержащегося в слезах.

А вот тут уже стоит насторожиться

  1. Нехватка железа и плохое питание. Несбалансированный рацион может привести к тому, что шерсть тускнеет, редеет и теряет естественный цвет.

  2. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы влияет на общее состояние собаки: шерсть выпадает, появляется себорея, собака становится вялой. Это одно из самых частых гормональных нарушений у взрослых псов.

  3. Паразиты и клещи. Раздражения, зуд, покраснения, облысения — всё это может быть вызвано микроскопическими паразитами. Особенно если питомец чешется и выглядит беспокойным.

  4. Рак. Онкологические процессы нередко влияют на состояние шерсти — она редеет, становится ломкой и тусклой.

Что можно сделать

  • Питайтесь с умом: качественный корм или рацион, подобранный ветеринаром, — половина успеха. Никаких экспериментов без одобрения специалиста.

  • Уход и гигиена: регулярное расчёсывание не только убирает мёртвую шерсть, но и стимулирует кровообращение.

  • Защита от солнца: есть специальные кремы для собак, особенно если ваш пёс — любитель погреться на открытом воздухе.

  • Ежегодные визиты к ветеринару: это не роскошь, а необходимость. Ранняя диагностика может спасти не только шерсть, но и жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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