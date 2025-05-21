Собака меняет цвет? Это не магия — вот что на самом деле происходит с её шерстью

Сначала это может показаться мелочью: шерсть собаки вдруг тускнеет, появляются пятна или волосы начинают выпадать. Но внешний вид питомца — это зеркало его здоровья, и игнорировать такие изменения точно не стоит.
В некоторых случаях изменения цвета и структуры шерсти — естественны:
Возраст. С возрастом у собак, как и у людей, появляется седина, особенно на морде. Шерсть может стать более жёсткой или тусклой.
Воздействие солнца. УФ-лучи постепенно выжигают пигмент, особенно у собак со светлой шерстью. Иногда появляются рыжеватые оттенки, которых раньше не было.
Слёзные пятна. Красноватые разводы под глазами — обычное явление у собак со светлой шерстью. Это результат пигмента порфирина, содержащегося в слезах.
Нехватка железа и плохое питание. Несбалансированный рацион может привести к тому, что шерсть тускнеет, редеет и теряет естественный цвет.
Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы влияет на общее состояние собаки: шерсть выпадает, появляется себорея, собака становится вялой. Это одно из самых частых гормональных нарушений у взрослых псов.
Паразиты и клещи. Раздражения, зуд, покраснения, облысения — всё это может быть вызвано микроскопическими паразитами. Особенно если питомец чешется и выглядит беспокойным.
Рак. Онкологические процессы нередко влияют на состояние шерсти — она редеет, становится ломкой и тусклой.
Питайтесь с умом: качественный корм или рацион, подобранный ветеринаром, — половина успеха. Никаких экспериментов без одобрения специалиста.
Уход и гигиена: регулярное расчёсывание не только убирает мёртвую шерсть, но и стимулирует кровообращение.
Защита от солнца: есть специальные кремы для собак, особенно если ваш пёс — любитель погреться на открытом воздухе.
Ежегодные визиты к ветеринару: это не роскошь, а необходимость. Ранняя диагностика может спасти не только шерсть, но и жизнь.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.