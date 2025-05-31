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101 причина подумать дважды: далматин — это не только пятнышки и милашки

2:07
Зоосфера

После просмотра "101 далматинца" трудно не влюбиться в этих пёстрых красавцев. Но прежде чем заводить такую собаку, важно понять: за кинематографическим обаянием — порода со своими особенностями и непростыми задачами.

Собака далматин
Фото: freepik by master1305 is licensed under https://www.freepik.com
Собака далматин

Кто они такие на самом деле

Далматины — это собаки среднего размера:

  • рост от 48 до 60 см,

  • вес — около 20-30 кг,

  • средняя продолжительность жизни — 12-13 лет.

Их легко узнать: белая шерсть в чёрных или коричневых пятнах, мускулистое телосложение и длинные ноги. Шерсть короткая и приятная на ощупь, но её будет много — линяют далматины обильно.

История с огоньком: почему их любят пожарные

Когда-то далматины сопровождали повозки с лошадьми, помогая прокладывать путь и оберегать лошадей от паники при виде огня. Позже, уже в эпоху машин, они продолжили сопровождать пожарных, предупреждая лаем о приближении экипажа. Именно тогда они стали настоящими символами пожарных частей.

Характер с перчинкой

Эти собаки невероятно энергичны. Они обожают активность, нуждаются в длительных прогулках (не менее двух раз в день), играх и умственной нагрузке — иначе начнут "развлекаться" сами, и это редко нравится хозяевам.

С людьми они — открытые, ласковые, но с чужими или другими животными могут проявить настороженность. Социализацию стоит начинать с первых дней — особенно важно приучать щенка к другим собакам, кошкам, шумам и переменам.

Подходит ли далматин для квартиры

Да, но только если вы готовы заниматься с ним. Идеально — активная семья, которая любит походы, прогулки и природу. Это не собака для ленивых выходных на диване.

Уход: просто, но регулярно

Несмотря на короткую шерсть, требуется вычёсывание хотя бы раз в неделю. Купать — по необходимости, чистить уши и следить за когтями — обязательно.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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101 причина подумать дважды: далматин — это не только пятнышки и милашки
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