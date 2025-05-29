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Не мяукай мне тут: как кошка объясняет правила игры одним взглядом — и котята всё понимают

2:33
Зоосфера

Если кажется, что кошки — это только про нежность, мурчание и уют, попробуйте побыть рядом с мамой-кошкой, когда её терпение лопается. Она не читает книг по воспитанию, но действует строго, быстро и по делу. Её задача — не воспитать "лапочку", а подготовить хищника к взрослой жизни. И делает она это лучше любого человека.

Котята
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котята

1. Игнор как оружие: "Ты мне больше не котёнок"

Самое болезненное наказание — молчаливое отвержение. Если котёнок ведёт себя вызывающе, слишком настойчиво требует внимания или продолжает сосать, когда пора есть самостоятельно, мать просто… уходит. Не шипит, не бьёт — просто уходит. И для малыша, для которого мама — это весь мир, это похлеще любого "угла подумать о своём поведении".

Так мать одновременно отучает от нежелательного поведения и стимулирует отлучение от груди.

2. Голосовое предупреждение: "Я сейчас не шучу"

Если игнор не помог — в ход идут звуки. Мама-кошка шипит, рычит или резко мяукает, когда малыши перегибают палку: кусаются, дерутся, царапают. Этот сигнал дети усваивают моментально. Игра тут же прекращается, ведь мамино "не надо" звучит жёстче любого человеческого "нельзя".

Такое воспитание закладывает основы корректного поведения — как с другими котятами, так и с людьми.

3. Лапой по лбу: "Запомни и не повторяй"

Если даже после словесных сигналов котёнок продолжает устраивать беспредел (например, кусает мамин хвост), она может лёгким ударом лапы или даже щелчком зубов дать понять: "Хватит". Это не агрессия, а точно дозированное воспитание, которое младший понимает — и помнит.

Важно: человек не может и не должен это копировать. Мама знает, сколько силы вложить, чтобы не навредить. А человек — нет.

Учебная группа: котята учат друг друга

Социализация — не только мамина задача. Котята обучаются через взаимодействие с братьями и сёстрами. Один укусил слишком сильно — второй закричал, ушёл. Первый понял: ай — значит, плохо. Такой обмен опытом помогает котятам осваивать правила жизни в группе.

Чему кошка учит до 8 недель

  • как охотиться;

  • где и как ходить в туалет;

  • как взаимодействовать с другими;

  • когда остановиться в игре.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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