Не мяукай мне тут: как кошка объясняет правила игры одним взглядом — и котята всё понимают

Если кажется, что кошки — это только про нежность, мурчание и уют, попробуйте побыть рядом с мамой-кошкой, когда её терпение лопается. Она не читает книг по воспитанию, но действует строго, быстро и по делу. Её задача — не воспитать "лапочку", а подготовить хищника к взрослой жизни. И делает она это лучше любого человека.
Самое болезненное наказание — молчаливое отвержение. Если котёнок ведёт себя вызывающе, слишком настойчиво требует внимания или продолжает сосать, когда пора есть самостоятельно, мать просто… уходит. Не шипит, не бьёт — просто уходит. И для малыша, для которого мама — это весь мир, это похлеще любого "угла подумать о своём поведении".
Так мать одновременно отучает от нежелательного поведения и стимулирует отлучение от груди.
Если игнор не помог — в ход идут звуки. Мама-кошка шипит, рычит или резко мяукает, когда малыши перегибают палку: кусаются, дерутся, царапают. Этот сигнал дети усваивают моментально. Игра тут же прекращается, ведь мамино "не надо" звучит жёстче любого человеческого "нельзя".
Такое воспитание закладывает основы корректного поведения — как с другими котятами, так и с людьми.
Если даже после словесных сигналов котёнок продолжает устраивать беспредел (например, кусает мамин хвост), она может лёгким ударом лапы или даже щелчком зубов дать понять: "Хватит". Это не агрессия, а точно дозированное воспитание, которое младший понимает — и помнит.
Важно: человек не может и не должен это копировать. Мама знает, сколько силы вложить, чтобы не навредить. А человек — нет.
Социализация — не только мамина задача. Котята обучаются через взаимодействие с братьями и сёстрами. Один укусил слишком сильно — второй закричал, ушёл. Первый понял: ай — значит, плохо. Такой обмен опытом помогает котятам осваивать правила жизни в группе.
как охотиться;
где и как ходить в туалет;
как взаимодействовать с другими;
когда остановиться в игре.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.