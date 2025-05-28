Вы ушли за хлебом, а собака уже пишет мемуары о предательстве — сколько ей можно быть одной

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда заводят собаку, один из самых частых страхов: а что она будет делать одна весь день? Работа, учёба, дела — всё это не отменяется с появлением хвоста в доме. Так сколько времени собака может быть одна? И как подготовить её (и себя) к этому?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака смотрит в окно

Правило 4 часов: минимум общения — максимум стресса

Для взрослой собаки безопасный максимум — 4 часа в одиночестве. Да, собака может потерпеть и дольше, особенно в плане туалета (6-8 часов), но скука, тревога и одиночество — вот главные враги.

Собаки — социальные, ориентированные на человека животные. Им важно быть рядом, делить диван, участвовать в жизни семьи. А не просто ждать у двери.

Щенок один дома? Только с подготовкой

Щенки особенно чувствительны к разлуке. Плачут, тревожатся, скучают. В этом возрасте стоит:

приучать к ограниченному пространству (комната или клетка),

оставлять жевательные игрушки, подгузники, воду и безопасные подстилки,

уходить постепенно, начиная с 15-30 минут, и увеличивать время.

Рекомендованное время одиночества — 2-4 часа, не больше.

Пожилые собаки: деликатный подход

Пожилым псам также сложно быть одним. Могут страдать от болей, деменции, потерянного ритма. Важно:

ограничить одиночество 2-4 часами,

при необходимости — привлечь помощника для прогулок или ухода.

Если собака остаётся одна надолго

Если заранее известно, что вас не будет целый день — пересмотрите решение завести собаку, если нет других членов семьи или гибкого графика.

А если ситуация временная:

Найдите догситтера, знакомого или родственника.

Либо организуйте доступ к животному в течение дня — хотя бы на 1-2 часа.

На выходные собаку одну лучше не оставлять — даже на сутки. Это риск стресса, расстройства привычек и даже проблем со здоровьем.

Перед уходом из дома: подготовка

Вот что обязательно нужно сделать:

Свежая вода — в миске или с кубиками льда. Еда — привычная, не новая. Гигиена — подгузники или доступ к лотку (если приучен). Игрушки с едой — чтобы занять и отвлечь. Хорошая прогулка — перед уходом, чтобы утомить, успокоить и настроить на отдых.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

