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Не игрушка и не лакомство: кошка грызёт пакеты, и это может закончиться плохо

2:01
Зоосфера

Вы просыпаетесь и находите на полу остатки… целлофана, перемешанного с рвотой. Кошка, как ни в чём не бывало, умывается. Пластик? Правда? Но да — для некоторых кошек пакеты притягательнее, чем игрушки и миска с кормом.

Кот в пакете
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот в пакете

Откуда такая странная страсть

Причины могут быть самые разные:

  • Остаточный запах еды — особенно если пакет был из-под продуктов.

  • Приятный хруст — шуршание и текстура полиэтилена напоминают игру.

  • Материалы — в составе может быть кукурузный крахмал или желатин, что делает жевание особенно приятным.

  • Проблемы с зубами — кошка может пытаться снять зуд или боль.

  • Недостаток питательных веществ — иногда так проявляется нехватка минералов.

  • Скука — просто больше нечем заняться.

Но какой бы ни была причина — это опасно. Пакет может застрять в горле, вызвать удушье или даже привести к кишечной непроходимости.

Как защитить кошку от пакетов

  1. Уберите всё лишнее. Самое простое и эффективное: не оставляйте пакеты в зоне доступа. Совсем. Никогда.

  2. Дайте альтернативу. Подберите безопасные игрушки с похожими звуками или текстурами. Есть специальные игрушки с кукурузным наполнением — как раз для таких случаев.

  3. Проверьте здоровье. Посетите ветеринара: стоит исключить проблемы с зубами, пищеварением и дефицит витаминов.

  4. Добавьте активности. Скучающая кошка — находка для беды. Интерактивные игры, охотничьи задачи и просто больше общения помогут избавиться от тяги к мусору.

Когда это может быть симптомом

Если кошка тянется не только к пакетам, но и к проводам, ниткам, ткани — это может быть расстройство PICA (пикацизм) — навязчивое желание есть несъедобное. В этом случае обязательна консультация с ветеринаром.

Уточнения

Пакет (из фр. paquet, нем. Paket, англ. packet) — упаковка для чего-либо, обычно из бумаги, пластика, или ткани.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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