Не игрушка и не лакомство: кошка грызёт пакеты, и это может закончиться плохо

Вы просыпаетесь и находите на полу остатки… целлофана, перемешанного с рвотой. Кошка, как ни в чём не бывало, умывается. Пластик? Правда? Но да — для некоторых кошек пакеты притягательнее, чем игрушки и миска с кормом.
Причины могут быть самые разные:
Остаточный запах еды — особенно если пакет был из-под продуктов.
Приятный хруст — шуршание и текстура полиэтилена напоминают игру.
Материалы — в составе может быть кукурузный крахмал или желатин, что делает жевание особенно приятным.
Проблемы с зубами — кошка может пытаться снять зуд или боль.
Недостаток питательных веществ — иногда так проявляется нехватка минералов.
Скука — просто больше нечем заняться.
Но какой бы ни была причина — это опасно. Пакет может застрять в горле, вызвать удушье или даже привести к кишечной непроходимости.
Уберите всё лишнее. Самое простое и эффективное: не оставляйте пакеты в зоне доступа. Совсем. Никогда.
Дайте альтернативу. Подберите безопасные игрушки с похожими звуками или текстурами. Есть специальные игрушки с кукурузным наполнением — как раз для таких случаев.
Проверьте здоровье. Посетите ветеринара: стоит исключить проблемы с зубами, пищеварением и дефицит витаминов.
Добавьте активности. Скучающая кошка — находка для беды. Интерактивные игры, охотничьи задачи и просто больше общения помогут избавиться от тяги к мусору.
Если кошка тянется не только к пакетам, но и к проводам, ниткам, ткани — это может быть расстройство PICA (пикацизм) — навязчивое желание есть несъедобное. В этом случае обязательна консультация с ветеринаром.
Пакет (из фр. paquet, нем. Paket, англ. packet) — упаковка для чего-либо, обычно из бумаги, пластика, или ткани.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.