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Кошка и пространство: как не испортить ей жизнь даже в самой уютной квартире

2:05
Зоосфера

Планируя взять кошку, один из первых вопросов — а не тесно ли ей будет в вашей квартире? Но ответ тут не всегда про метры. Потому что кошке важнее не сколько, а как устроено её пространство.

Котенок в коробке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок в коробке

Не в метрах счастье

Даже 150 квадратных метров могут превратиться в стресс, если коту там скучно, некуда спрятаться или он чувствует себя "лишним декором". Зато уютная однушка с полками, когтеточками, тёплым пледом и вниманием — настоящая кошачья крепость.

На практике:

  • одной кошке комфортно от 18-20 м²,

  • двум — около 36 м²,

  • трём — уже 55-60 м².

Но это — условные цифры, и они не сработают, если коты не ладят. Простор не спасёт от драк за еду или туалет.

Чем важнее метры? Игровые зоны

Кошке нужны:

  • вертикальные поверхности — полки, дерево, стеллаж;

  • укрытия — домики, коробки, занавески;

  • личная миска, свой лоток и место для отдыха;

  • возможность прыгать, охотиться, царапать.

Особенно важно дать кошке контроль над территорией — место, где она может наблюдать за всем, чувствовать себя безопасно и при этом уединиться при необходимости.

Маленький дом — не приговор

Даже если у вас совсем скромная площадь, можно выделить "кошачий угол". Там можно поставить лоток, миски, лежанку, повесить полки — и получится уютное мини-королевство.

Важно: если в доме больше одной кошки, у каждой должно быть своё. Иначе появятся конфликты, а то и моча в неожиданных местах.

Когда кошке не хватает пространства

Она может:

  • прятаться чаще обычного,

  • метить территорию вне лотка,

  • вылизывать себя до залысин,

  • царапать мебель не ради когтей, а от нервов.

Если это не медицинская проблема, стоит пересмотреть обстановку. Часто достаточно добавить пару полок, игрушек и "убежищ" — и поведение меняется.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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