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Верность сильнее инстинктов: эти животные не меняют половинок даже под давлением природы

2:37
Зоосфера

Люди любят думать о себе как о вершине моногамии. Но в мире животных есть пары, которые куда преданнее и стабильнее, чем многие человеческие союзы. Некоторые виды выбирают себе партнёра один раз — и остаются с ним до самого конца.

Лебеди
Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебеди

Моногамия в дикой природе

Биологи делят её на два типа:

  • Социальная — когда пара живёт вместе, заботится о потомстве и разделяет обязанности.

  • Генетическая — когда партнёры верны не только по быту, но и сексуально.

У млекопитающих социальная моногамия встречается лишь в 3-5% случаев, у птиц — почти в 90%! Причина проста: птицам нужно время на миграции, гнездование и воспитание птенцов — на поиски новых партнёров просто не остаётся ресурса.

Кто эти животные

  1. Лебеди. Формируют прочные союзы на годы, а иногда и на всю жизнь. Пара лебедей часто складывает шеи в форму сердца — символ верности.

  2. Гиббоны. Ближайшие родственники человека, живут парами, ухаживают друг за другом, поют дуэтом. Иногда, впрочем, разводятся.

  3. Американские чёрные грифы (урумбу). Известны строгими нравами: если кто-то изменил — сородичи могут напасть. А в семье партнёры делят обязанности и остаются вместе навсегда.

  4. Альбатросы. Флиртуют годами, прежде чем окончательно выбрать пару. Живут далеко друг от друга, но всегда возвращаются к своему партнёру.

  5. Волки. Создают крепкие семейные стаи. В "волчьей семье" — родители и дети, причём старшие помогают ухаживать за младшими.

  6. Полевые мыши Microtus ochrogaster. Спят в обнимку, строят гнёзда вместе, ухаживают друг за другом. Настоящие символы грызуньей романтики.

  7. Французские рыбы-ангелы. Плавают, охотятся и защищают территорию строго в паре — партнёр один на всю жизнь.

  8. Термиты. Королева и король правят колонией бок о бок десятилетиями. А при расставании… могут съесть усики бывшего.

  9. Горлицы. Милый брачный ритуал заканчивается созданием крепкой пары, где оба родителя попеременно высиживают яйца.

  10. Лысые орлы. Спариваются один раз и возвращаются в одно и то же гнездо ежегодно. Символ не только Америки, но и настоящей птичьей верности.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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