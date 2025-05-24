Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самая умная и преданная собака может в какой-то момент встать, уставиться — и не двинуться с места, несмотря на ваши призывы. Ни строгий голос, ни ласковое "зайка, иди ко мне" не работают. Почему так происходит?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

Возможно, вокруг есть что-то поинтереснее

Собаки невероятно чувствительны к запахам, звукам и движениям. Если в момент, когда вы зовёте, рядом мелькнула белка или подул ветер с новым ароматом, внимание питомца может унестись далеко. Это не про "он вас больше не любит", а про инстинкты.

Команда звучит слишком часто — и без повода

Если вы зовёте собаку просто так, от скуки, без награды или игры, команда "ко мне" может быстро обесцениться. Для пса она станет шумом на фоне, а не сигналом к действию. Постарайтесь, чтобы каждый раз, когда он подходит, было ради чего: вкусняшка, игра, ласка.

Зов звучит пугающе

Грубый, резкий голос вызывает у собаки тревогу. Она может решить, что её ждёт наказание, и попросту не пойдёт к вам. Особенно это важно, если до этого вы хоть раз повысили голос в момент подзыва. Команда "ко мне" должна ассоциироваться только с чем-то приятным.

Связь с чем-то неприятным

Если каждый раз после этой команды собаку уводят с прогулки домой — неудивительно, что она начнёт "не слышать" вас. Животные быстро запоминают, что за чем следует. Поэтому чередуйте окончания прогулки с играми, чтобы не закрепить негативную ассоциацию.

Не прошёл (или не завершил) обучение

Команда "ко мне" не появляется в голове собаки сама собой. Её нужно отработать в разных условиях, с отвлекающими факторами, с поощрением. И обязательно — с доброжелательным тоном и терпением.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

