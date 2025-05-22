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Пора купить новую лежанку: что выбрать, чтобы кот не ушёл обратно в коробку

2:18
Зоосфера

Купили кошке новую кроватку — а она в итоге спит в коробке из-под обуви? Классика. Чтобы не повторять этот сценарий, важно учитывать не только стиль и цвет, но и настоящие потребности питомца. Ведь для кошки хороший сон — не каприз, а основа счастливой и здоровой жизни.

Спящая кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая кошка

1. Следите, как она спит

Кто-то любит свернуться калачиком, а кто-то — растянуться от носа до хвоста. Покупать кроватку наугад — всё равно что купить себе обувь без примерки. Если кошка не влезает целиком или ей неудобно — она просто проигнорирует покупку.

2. Правильно измерьте кошку

В идеале кровать должна быть на 10-15 см длиннее тела кошки. Измерьте её в спокойном, растянутом состоянии. Это особенно важно для крупных или длинношерстных пород.

3. Учитывайте место в доме

Если квартира небольшая, громоздкая кровать будет мешать и вам, и кошке. Отличный вариант — подвесные гамаки, которые можно закрепить на батарее, окне или мебели. И питомцу уютно, и пространство не съедается.

4. Подстраивайтесь под характер

Некоторые кошки спокойно спят при телевизоре, а другие сбегают от малейшего шороха. Для "интровертов" лучше брать кровати-укрытия — с бортами, закрытые или с капюшоном.

5. Возраст имеет значение

Маленькому котёнку подойдёт мягкая тёплая лежанка, которую можно стирать часто. А пожилым кошкам — ортопедические модели с дополнительной поддержкой и подогревом. Это поможет снизить нагрузку на суставы и согреть в холодное время года.

6. Легко стирается? Идеально

Желудочные сюрпризы, шерсть, случайности — всё это бывает. Лучше сразу выбрать модель с чехлом на молнии или материалом, который легко бросить в стирку. Тогда уборка станет проще, а запахов — меньше.

И бонус: уютная кровать = меньше шерсти на всём

Если кошке действительно нравится её лежанка, она будет проводить там много времени. А значит — меньше шерсти на подушках, диванах и одежде. И меньше уборки каждый день.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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